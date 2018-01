Ruszył CarForFriend.pl: sklep internetowy z używanymi samochodami

Kupno dobrego i sprawdzonego auta „z drugiej ręki” bez wychodzenia z domu? Twórcy CarForFriend.pl przekonują, że to możliwe. W sklepie internetowy z używanymi samochodami, w którym nie tylko dostać mamy model dopasowany do swoich potrzeb, ale także ominąć wszystko to, co najgorsze w procesie poszukiwania wozu: nieuczciwych sprzedawców, wywindowanych ceny oraz naciąganych parametrów oferowanych pojazdów.

CarForFriend.pl oferuje sprzedaż samochodów używanych, w którym można znaleźć ponad 2,5 tys. sprawdzonych modeli z Polski i Niemiec. Projekt oferuje także doradztwo wspomagając w wyborze najodpowiedniejszego pojazdu. Jak twierdzą właściciele sklepu: to tak, jakby zabrać z sobą na zakupy bliską osobę, która nie tylko ma na uwadze nasza dobro, ale także służy dobrą radą oraz zmniejsza obawy dotyczące zakupu. Dostawca uzyskał członkostwo w Niemieckiej Organizacji Rzetelnych Handlarzy Samochodami – BVFK, co świadczyć ma o profesjonalizmie i uczciwości prowadzonych działań. Jest to widoczne w samochodach pochodzących od niemieckich uczestników organizacji, posiadających m.in. gwarancję prawdziwości stanu licznika oraz zabezpieczenia kwestii prawnych zakupu. Jakie konkretne korzyści płyną ze skorzystania z CarForFriend.pl? Po pierwsze, można zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy na nietrafionych poszukiwaniach wymarzonego samochodu. Najlepiej widoczne jest to przy nabywaniu auta sprowadzanego z zagranicy. Decydując się na taką transakcję poprzez sklep internetowy, jesteśmy w stanie pominąć wszelkie koszty związane z przygotowaniami do wyjazdu, paliwem, tłumaczeniem oraz pomyłką lub oszustwem związanym z danym zakupem. Zaoszczędzone fundusze, uzupełnione o kwotę z negocjacji danej oferty, można przeznaczyć na zakup lepszego pojazdu, co jest o wiele bardziej opłacalną inwestycją – za tę samą kwotę zyskuje się o tyle więcej nowego samochodu! – przekonują twórcy projektu. Inną zaletą sklepu CarForFriend.pl ma być posiadanie grona doświadczonych doradców, którzy od lat monitorują zmiany na rynku motoryzacyjnym. W kwestii sprzedawanych samochodów, CarForFriend.pl gwarantuje przeprowadzenie serwisu wszystkich oferowanych egzemplarzy aut. Dzięki pozyskiwaniu pojazdów posiadających pełną historię oraz kompletne dane techniczne, nabywcy mają mieć pewność, że otrzymują samochody w najlepszym możliwym stanie – bez poukrywanych usterek i przekręconych liczników. Co jednak w momencie, gdy auto posiada zdiagnozowane wady? Wtedy zainteresowani informowani są o usterce już w chwili zakupu danego wozu. Zakup samochodu w sklepie internetowym CarForFriend.pl ma być bezpieczny i prosty. Na początku, oprócz podstawowych danych technicznych, portal umożliwia dostęp do tzw. wirtualnych oględzin, mających pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Kiedy zainteresowana osoba wybierze już swoje auto, rozpoczyna proces zakupu, powodując przy tym automatyczną rezerwację danego pojazdu. Kolejnym krokiem staje się wpłacenie zaliczki w wysokości 2 tys. zł. Resztę sumy reguluje się w czasie, gdy zostanie potwierdzony ostateczny zakup. W momencie dojścia sprzedaży do skutku, nabywca umawia się na odbiór samochodu i wybiera usługi dodatkowe, takie jak np. pranie tapicerki, dostawa pod dom, serwis olejowy, czy rejestracja w Polsce. Warto pamiętać, że transakcja odbywa się bez zbędnych, uciążliwych formalności – umowa spisywana jest na jednej stronie. Dodatkowo, klient dostaje nie tylko odpowiednie wsparcie od firmy na każdym etapie, czyli podczas zakupu, ubezpieczania oraz rejestracji pojazdu, ale również ma możliwość zwrotu danego samochodu – dodają twórcy projektu. Co w przypadku osób, które wciąż nie znalazły upragnionego samochodu? CarForFriend.pl również pamięta o tym aspekcie, dlatego na stronie sklepu można znaleźć formularz „Wyszukiwania Twojego Samochodu”. Dzięki niemu można określić typ preferowanego auta, czyli wybrać markę, model, informacje szczegółowe (cenę, przebieg, typ nadwozia, paliwo), wyposażenie (główne i dodatkowe) oraz wpisać wszelkie uwagi. Po wypełnieniu ankiety, na skrzynce pocztowej w ciągu doby pojawią się pierwsze trzy oferty sprzedaży wraz z prezentacją.