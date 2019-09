SEO w sklepie internetowym: o czym należy wiedzieć?

Czym jest SEO? Jaka tajemna wiedza kryje się pod tym skrótem? Czy właściciel małej lub średniej wielkości sklepu internetowego powinien interesować się tym zagadnieniem czy to magia dostępna tylko dla zaawansowanych internetowych wyjadaczy?

Zapoznaj się z wprowadzeniem do zagadnień związanych z SEO dla nowicjuszy w pozycjonowaniu.

Czym jest SEO

Na początek warto rozwinąć sam skrót. SEO to skrót od angielskiego Search Engine Optimization, czyli proces, w ramach którego dąży się do osiągnięcia przez witrynę internetową jak najlepszych pozycji z wynikach wyszukiwarek internetowych. Mówiąc jeszcze prościej: chcesz, aby ktoś wpisując w Google lub inną wyszukiwarkę ważne dla Twojego biznesu frazy (np. kategorię produktów, które sprzedajesz) jak najwyżej zobaczył adres Twojego sklepu. W Polsce zamiennie z angielskim skrótem stosuje się czasem pojęcie „pozycjonowanie” lub „optymalizacja stron internetowych”.

Dlaczego SEO jest ważne

Poświęcenie czasu na zagadnienia związane z SEO dla sklepu internetowego jest ważne przede wszystkim z tego powodu, że dobre umiejscowienie strony internetowej w wyszukiwarce wpływa na liczbę jej odwiedzin, a zatem na liczbę transakcji, wielkość przychodów ze sprzedaży i popularność sklepu.

Mając sklep internetowy musimy być świadomi, że zwykle nie jest to jedyna witryna oferująca daną kategorię produktów – a nasza konkurencja już może korzystać z SEO. Nie chcąc pozostawać w tyle za rywalami, musimy zająć się pozycjonowaniem także w naszym biznesie. Ponadto ulokowanie naszego sklepu internetowego wysoko w wynikach wyszukiwania może – nomen omen – pozycjonować nas w roli eksperta w danej dziedzinie produktów lub usług.

SEO – o co należy zadbać

Optymalizacja strony sklepu internetowego wymaga zadbania o szereg różnych elementów. Kluczową kwestią jest identyfikacja i właściwe korzystanie z tzw. słów kluczowych, czyli wyrazów, które użytkownicy wyszukiwarek internetowych wpisują, aby znaleźć konkretne usługi lub produkty. Odpowiednie ich rozmieszczenie na stronie sklepu jest bardzo ważne w kontekście optymalizacji. Miejsca, gdzie powinny się znaleźć słowa kluczowe to tytuły i nagłówki oraz sama treść nie tylko strony głównej, ale i opisów produktów.

Kolejnym elementem, na jakim należy się skupić zajmując się SEO dla swojego sklepu internetowego, są adresy URL produktów – powinny być przyjazne i czytelne dla użytkownika, najlepiej z informacją o kategorii, do jakiej należy dany produkt.

Na SEO pozytywnie wpływa obecność na stronie opinii i komentarzy, generujących unikatowe treści (także ważna kwestia w kontekście pozycjonowania!) oraz na przykład firmowego bloga.

Elementami pozytywnie wpływającymi na pozycjonowanie strony są także linkowanie wewnętrzne (czyli zabiegi na stronie, pozwalające na szybkie przechodzenie na przykład do innych produktów lub z opisu kategorii do produktu) czy – bardzo ważne – dostosowanie strony do korzystania z niej przez urządzenia mobilne.

Na początek – przede wszystkim nie popełniaj prostych błędów

Nim jako nowicjusz zagłębisz się w zagadkową magię SEO i zaczniesz na poważnie przerabiać swój sklep internetowy, aby był zgodny z jej zasadami, skoncentruj się na uniknięciu prostych, ale zgubnych w skutkach błędów.

Przede wszystkim, przemyśl strukturę swojego sklepu internetowego, podziel go na zrozumiałe kategorie i daj klientom możliwość filtrowania i wyszukiwania produktów. Zadbaj by produkty miały opisy – najlepiej unikalne, a nie tworzone metodą kopiuj-wklej – oraz aby adresy do nich były czytelne i proste.

Pamiętaj, że nie tylko z punktu widzenia Twoich klientów możliwość przeglądania opinii i komentarzy jest ważna – „ucieszy się” też z niej wyszukiwarka internetowa, a w dalszej kolejności – Ty jako właściciel lepiej wypozycjonowanego sklepu internetowego.