15 tysięcy sklepów korzystających z oprogramowania Shoper może już korzystać z nowego, odświeżonego panelu administracyjnego. Poza zmienionym wyglądem, sklepy dostają dostęp do nowych funkcji.

Rok po nowej identyfikacji marki, platforma sklepów internetowych Shoper wprowadziła kolejną ważną zmianę dla swoich klientów – odświeżony panel administracyjny.

Panel sklepu Shoper został zaprojektowany tak, by codziennie prowadzenie e-biznesu było jeszcze łatwiejsze. Wygodny interfejs pozwala teraz na swobodne zarządzanie zarówno za pośrednictwem komputera, jak i urządzeń mobilnych – smartfonów oraz tabletów. Gwarantuje przy tym stabilność i komfort codziennej pracy – mówi Anna Foltman, Lead Product Designer marki Shoper.

W odświeżonym panelu, który służy do obsługi 15 tysiącom sklepów internetowych Shoper, pojawiło się m.in. ulepszone menu, nowy widok szczegółów zamówienia, powiadomienia push, a także nowa wersja mobilna, która poprawia efektywność pracy ze sklepem na urządzeniach przenośnych. Dla większego bezpieczeństwa wprowadzono również dwuetapową weryfikację użytkowników, korzystających z panelu sklepu.

Wszystkich nowości i zmian jest więcej, ale to nie koniec naszego usprawniania codziennej obsługi e-biznesów, pracujących na naszym oprogramowaniu – podkreśla Anna Foltman. Wszystkie elementy wprowadziliśmy w oparciu o testy użyteczności i dzięki zaangażowaniu naszych klientów, biorących udział w pracach zespołu projektowego. Cały czas jesteśmy w ścisłym kontakcie z osobami korzystającymi z naszego oprogramowania i w planach mamy już kolejne ulepszenia, inspirowane konkretnymi przypadkami z użycia naszego panelu – dodaje ekspertka.

Panel administracyjny sklepu internetowego, który musi obsłużyć zamówienia, wysyłki, wszystko zaraportować, to bardzo skomplikowany system, ale robiliśmy wszystko, by ten, z którego korzystają sklepy Shoper, charakteryzował się jak największą przejrzystością i czytelnością – mówi Rafał Bochniak, UI Designer w Shoper. Staraliśmy się oczywiście, żeby projekt był oparty na najnowszych trendach, ale przede wszystkim, by był użyteczny. Czasem duży przycisk, gruby nagłówek lub duży kontrast mogą nie być najładniejsze, ale mamy pewność, że każdy je zobaczy, przeczyta i właściwie zrozumie. Tak więc staraliśmy się wypośrodkować rozmaite i sensowne naszym zdaniem rozwiązania zarówno pod kątem trendów, jak i użyteczności – dodaje.

Premierze nowego panelu towarzyszy odmieniona wersja Centrum Pomocy Shoper – dotychczasowi i nowi właściciele sklepów internetowych Shoper mogą już teraz korzystać z przydatnych artykułów pomocy w odświeżonym i bardziej przejrzystym wydaniu.