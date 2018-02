Co siódmy internauta regularnie kupuje produkty spożywcze w sieci

Tak wynika z opublikowanego właśnie raportu e-Izby i Frisco.pl – supermarketu online zatytułowanego „E-grocery w Polsce – zakupy spożywcze online”. Najczęściej elektronicznie kupujemy napoje, pieczywo, owoce i warzywa.

Ta kategoria zakupów w sieci jest stosunkowa młoda jeśli chodzi o zwyczaje zakupowe polskich konsumentów, ale 20 proc. tempo rozwoju e-grocery w Polsce wskazuje, że to perspektywiczna gałąź e-handlu. Biorąc pod uwagę, że 1 / 3 kupujących żywność w sieci, robi to w niedziele – zakaz handlu w 2 niedziele w miesiącu, który wejdzie w życie w marcu i nie obejmie e-commerce – z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wzrostu realizacji zakupów online w każdej kategorii, w tym FMCG – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Potencjał rozwoju internetowego handlu żywnością jest ogromny – szacuje się, że penetracja tej kategorii w Polsce to obecnie ok. 0,7% rynku FMCG, a według danych Euromonitor International średnie tempo wzrostu e-grocery wynosi 15-20% rok do roku. Rozwój Frisco.pl wskazuje na to, że e-zakupy spożywcze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich dwóch lat baza klientów Frisco.pl wzrosła o ponad 70%, odnotowaliśmy również 100% wzrost sprzedaży. Zostaliśmy też liderem warszawskiego rynku zakupów spożywczych online, który odpowiada za ok. 40% całego polskiego rynku e-grocery. Wierzymy więc, że ma on przed sobą szanse na dynamiczny rozwój – jak wskazują wyniki raportu, już 16% Polaków deklaruje kupowanie produktów spożywczych online – mówi Katarzyna Kazior, prezes Frisco.pl.

Eko i duży wybór napędzają e-grocery

Najczęściej wskazywaną motywacją spożywczych e-zakupów jest, jak się okazuje, nie najniższa cena, ale duży wybór asortymentu, na który wskazało aż 47 proc. kupujących żywność w sieci. Najczęściej wybieramy napoje (34 proc.), alkohol (26 proc.) oraz ex aequo pieczywo, a także warzywa i owoce (25 proc.). Dużą popularnością cieszą się także produkty ekologiczne, a konsumenci zwracają uwagę również na to, że w sieci łatwiej o dostępność różnych specjalistycznych towarów, nie tylko ekologicznych, ale i dietetycznych lub związanych z określonym rodzajem kuchni.

Zakupy spożywcze w Internecie to według badanych wygoda związana z możliwością kupowania „z kanapy”, korzystania z gotowych list zakupowych, oszczędnością czasu i brakiem konieczności dźwigania, bądź co bądź, ważących zwykle sporo produktów żywnościowych. 23 proc. wskazuje, że kupując żywność w sieci zyskuje więcej czasu dla bliskich. Ponadto dzięki tej formie zakupów 1⁄4 kupujących deklaruje, że mniej denerwuje się swoimi obowiązkami zakupowymi.

Kupiłem z ciekawości, kupię ponownie

Ciekawość – to jej najczęściej zawdzięczamy pierwsze doświadczenia zakupu żywności w siec (26 proc. wskazań). Drugim co do popularności czynnikiem okazał się brak w sklepach stacjonarnych specjalistycznych produktów (16 proc. wskazań), a następnie przygotowania do konkretnej okazji, np. przyjęcia (14 proc. wskazań).

Warto podkreślić, że 57 proc. osób, które skorzystały z e-zakupów spożywczych deklaruje, że po pierwszym zakupie postanowiły go ponowić. Częściej na taką postawę wskazały kobiety (67 proc.), a także osoby w grupie 25-34 lata oraz mieszkańcy dużych miast. Są to najbardziej lojalne grupy jeśli chodzi o zakupy spożywcze w sieci.

Raport jest do pobrania na stronie eizba.pl.