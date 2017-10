Solato zwycięzcą polskiej odsłony konkursu PowerUp!

Spośród uczestników regionalnej gali finałowej jury wyłoniło najlepszy start-up pracujący nad innowacjami w energii: firmę Solato. Projekt stanie w szranki z laureatami pozostałych regionalnych odsłon konkursu w Budapeszcie.

Bracia Piotr i Maciej Murawscy zaprezentowali rozwiązanie mające na celu optymalizację pracy elektrycznych urządzeń grzewczych w inteligentnej sieci. System gromadzi i przetwarza dane pochodzące z urządzeń i dostarcza je do dostawcy energii niemal w czasie rzeczywistym. Pozwala to na oszczędności zarówno dla dostawców, jak i użytkowników podłączonych do sieci.

Drugie miejsce w konkursie przyznano Whittle Power Solutions: Paweł Woźniak zaprezentował turbinę gazową dostarczającą ciepło i prąd dla domów jednorodzinnych. Trzecie miejsce zajął LeSSs, reprezentowany przez Piotra Ostanka: LeSSs to inteligentny system sterowania oświetleniem zewnętrznym za pomocą kamer HD, który zarządza poziomem światła w zależności od obecności osób w pobliżu lamp ulicznych.

Start-upy zaprezentowały różnorodne rozwiązania, ale widoczny jest trend „smart”, stawiający na oszczędzanie i optymalizację zużycia energii. Zwycięska firma Solato wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, które widzimy na rynku energetycznym, a ich inteligenta sieć może pozwolić na duże oszczędności na bardzo szeroką skalę. Możliwość globalnego zastosowania była jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez jurorów – mówi Łukasz Świercz, Business Creation Officer w InnoEnergy Central Europe, przewodniczący jury.

Do trzeciej edycji konkursu organizowanego przez InnoEnergy – największy europejski akcelerator w branży cleantech, przystąpiło niemal 160 start-upów z 23 krajów Europy Środkowej. Regionalna gala finałowa w Warszawie, podobnie jak 11 pozostałych finałów regionalnych (odbywających się między innymi na Węgrzech, w Grecji, Chorwacji, Litwie, Czechach i Estonii), poprzedzona była intensywnymi bootcampami: biznesowe warsztaty w Polsce poprowadził Rafał Szczepanik, doświadczony trener i szkoleniowiec. Uczestnicy mieli okazję zweryfikować modele biznesowe i udoskonalić sztukę prezentacji.

Podczas regionalnej gali finałowej przed jury oraz inwestorami i przedstawicielami mediów, swoje innowacyjne rozwiązania zaprezentowało 8 najlepszych start-upów z Polski. Uczestnicy PowerUp! oceniani byli między innymi w kontekście świadomości biznesowej oraz potencjału zespołu i gotowości produktu.

22 listopada Solato stanie w szranki z laureatami pozostałych regionalnych odsłon konkursu w RaM Colosseum w Budapeszcie, gdzie powalczy o nagrody finansowe (20 000 Euro za pierwsze miejsce) oraz udział w akceleratorze Highway, pomagającym przekształcać start-upy we wczesnej fazie rozwoju w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa.