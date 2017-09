Spadek rejestracji domen na krajowym rynku zwiastuje ewolucję polskiego biznesu

Chociaż dane z międzynarodowych raportów optymistycznie podają, że ogólna liczba rejestrowanych domen wzrosła o 11,8 miliona, rodzimy rynek domen z rozszerzeniem .pl nieprzerwanie się kurczy.

Według najnowszego raportu NASK liczba nowych rejestracji z końcówką .pl – w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku – spadła niemal o 50 tysięcy (z 254 013 w Q1 do 205 072 w Q2). Utrzymujący się spadkowy trend może być konsekwencją zmiany biznesowego podejścia przedsiębiorców, umieszczających strony na portalach społecznościowych oraz planujących międzynarodową ekspansję. Jednak zmniejszenie liczby rejestracji może także oznaczać wzrost świadomości użytkowników, którzy zaprzestali masowych zakupów domen na zapas.

Według raportu firmy VeriSign liczba domen rejestrowanych z rozszerzeniami krajowymi (ccTLD) wzrosła o 1,7 procenta w stosunku do roku 2016. Na czele stawki są domeny z rozszerzeniem .cn (Chiny), .tk (Tokelau), .de (Niemcy) oraz .uk (Wielka Brytania). Wśród rejestratorów domen z końcówką .pl, jak wynika z najnowszego raportu NASK, OVH ponownie zanotowało największy wzrost liczby domen z tym rozszerzeniem.

Aspiracje polskich przedsiębiorców przenoszących serwisy na arenę międzynarodową i wykorzystujących bardziej dostępne rozszerzenia, jak .com, .net czy .xyz, odzwierciedlają także prognozy. Według KUKE poziom eksportu z Polski w czerwcu tego roku wyniósł 16,572 mld euro, notując tym samym wzrost o 8,3% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej.

Te optymistyczne statystyki potwierdzają także badania przeprowadzone przez fundację Startup Poland według których apetyt na zagraniczną ekspansję mają także założyciele startujących firm. Prawie co drugi spośród badanych właścicieli startupów to eksporter. 47 procent ankietowanych startupowców przyznało, że więcej niż połowa ich przychodów pochodzi z działalności międzynarodowej.

Wśród przedsiębiorców są także grupy, zwłaszcza w sektorze usług, którzy uruchamiają swoje profile społecznościowe. Postrzegają je jako skuteczne narzędzie promocji i adresują ofertę do potencjalnych adresatów wśród obserwujących i znajomych. Nie każdy przedsiębiorca operuje jednak w serwisach społecznościowych i nie jest to przestrzeń dla każdej działalności. Podobnie jak z uruchamianiem sprzedaży w systemach aukcyjnych – są to platformy, które sprawdzą się jako agregatorzy ruchu dla kiełkującego biznesu. Budując własną i rozpoznawalną markę serwisu czy e-sklepu lepiej jednak korzystać z własnej unikalnej domeny, która ten proces ułatwi.

Polski przedsiębiorca dojrzał i świadomie podejmuje biznesowe decyzje, także w przypadku współpracy z rejestratorem. – dodaje Robert Paszkiewicz z OVH – Wybór domeny coraz rzadziej podyktowany jest sezonową promocją, a coraz częściej strategią konsekwentnego rozwoju biznesu, a także gruntowną wiedzą, gdzie są odbiorcy.