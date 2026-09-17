Umowa na sprzątanie galerii handlowej i umowa na sprzątanie apteki mają wspólną właściwie tylko nazwę. Wszystko poza nią – harmonogram, dobór środków, kwalifikacje ekipy, dokumentacja – rozjeżdża się już na etapie wyceny. Zarządcy obiektów zorientowali się w tym wcześniej niż rynek, dlatego coraz częściej pytają wykonawców nie o stawkę za metr, tylko o doświadczenie w konkretnym typie obiektu.

O kosztach decyduje ruch, a nie metraż

Rozliczenie za powierzchnię jest wygodne w tabelce i mylące w praktyce. W obiekcie handlowym większość roboczogodzin pochłaniają wejścia, ciągi komunikacyjne, strefa gastronomiczna i sanitariaty. Magazyn o podobnym metrażu nie potrzebuje nawet ułamka tego nakładu. Zimą proporcje przesuwają się jeszcze mocniej: sól i piasek wnoszone na butach niszczą posadzki i wymuszają częstsze cykle maszynowe przy samych drzwiach.

Stąd typowy podział doby w handlu. Prace maszynowe, doczyszczanie posadzek i mycie szkła schodzą na noc, po zamknięciu obiektu. W godzinach pracy zostaje serwis dyżurny, którego zadaniem jest reagowanie: rozlany napój, przepełniony kosz, zabrudzona kabina windy. Ten drugi element bywa niedoszacowany w ofertach, a to on decyduje o tym, jak obiekt wygląda w oczach klienta o siedemnastej w sobotę.

Błąd wykonawcy kosztuje zarządcę więcej niż cała usługa. Mokra posadzka bez oznakowania to potencjalne roszczenie, a nieodśnieżony podjazd dla dostaw potrafi wstrzymać zaopatrzenie kilkunastu najemców. Dlatego w umowach coraz częściej pojawiają się czasy reakcji, listy obecności ekipy i comiesięczne przeglądy jakości z udziałem obu stron.

W sklepach sieciowych dochodzi jeszcze jeden element: standard narzucony przez centralę. Sposób mycia witryn, częstotliwość serwisu koszyków i wózków, wygląd strefy kas – wszystko to bywa opisane w wewnętrznym dokumencie i sprawdzane podczas audytu placówki. Ekipa sprzątająca dostaje więc nie tyle zakres prac, ile listę kontrolną, z której będzie rozliczany kierownik sklepu. Wykonawca, który tego nie rozumie, wykonuje umowę poprawnie i mimo to generuje klientowi problem przy pierwszej wizycie audytora.

Maszyny weszły do obiektów, ludzie z nich nie wyszli

Automaty szorujące z trybem autonomicznym, czujniki zapełnienia pojemników w sanitariatach, aplikacje do zgłaszania usterek zamiast zeszytu przy portierni – to wyposażenie, które w większych obiektach przestało być ciekawostką. Przegląd tych rozwiązań, wraz z ich zastosowaniami przemysłowymi, opisuje artykuł o automatyzacji i inteligentnym sprzątaniu.

Podział pracy wygląda przy tym dość przewidywalnie. Maszyna dobrze radzi sobie z dużą, otwartą powierzchnią i powtarzalnym cyklem. Człowiek zostaje przy krawędziach, schodach, windach, sanitariatach i wszystkim, co wymaga oceny sytuacji. Automatyzacja rzadko zmniejsza więc liczbę osób na obiekcie. Częściej zmienia to, czym te osoby się zajmują, i skraca czas potrzebny na największe hale.

Drugi efekt jest równie praktyczny: dane. Systemy raportowania pokazują, które sanitariaty wymagają serwisu trzy razy częściej niż zakładał harmonogram, i pozwalają przesunąć ludzi tam, gdzie faktycznie są potrzebni, zamiast trzymać sztywnego grafiku napisanego przy podpisywaniu umowy.

Apteki i placówki medyczne: liczy się procedura, nie efekt wizualny

W aptece czystość jest przedmiotem kontroli, a nie wrażeniem. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawdza między innymi stan pomieszczeń i sposób ich utrzymania, a apteka musi mieć na to własne procedury. Ekipa sprzątająca wchodzi w te procedury jako element systemu, nie jako niezależny podwykonawca robiący swoje po godzinach.

Praktyczne konsekwencje są konkretne. Sprzęt bywa przypisany do stref, żeby nie przenosić zabrudzeń z zaplecza do izby ekspedycyjnej. Środki muszą mieć właściwe dopuszczenia i karty charakterystyki dostępne na miejscu. Personel wie, czego nie dotykać: regałów z lekami, chłodziarek, dokumentacji. To dlatego sprzątanie aptek jest u części wykonawców wydzielone jako osobna usługa, z odrębnym szkoleniem ekip i inną dokumentacją niż standardowy serwis biurowy. Podobnie wygląda to w przychodniach, gabinetach zabiegowych i laboratoriach, gdzie dochodzi jeszcze temat odpadów medycznych i stref o różnym reżimie sanitarnym.

Urzędy: dostęp do pomieszczeń jest częścią usługi

W budynkach administracji publicznej problem przenosi się z posadzek na dostęp. Ekipa pracuje zwykle po godzinach urzędowania, w pomieszczeniach pełnych dokumentów i sprzętu, do których w ciągu dnia wchodzi wąska grupa osób. Zamawiający chcą więc wiedzieć, kto konkretnie wejdzie do budynku, jak wygląda rotacja pracowników i co się dzieje z kluczami czy kartami dostępu.

Do tego dochodzi tryb zamówień publicznych. Kryteria oceny ofert rzadko ograniczają się dziś do ceny, pojawiają się w nich doświadczenie w obiektach tego samego typu, zatrudnienie na umowę o pracę czy deklarowany czas reakcji. Wykonawca, który startuje w takich postępowaniach, musi mieć te rzeczy poukładane wcześniej, bo w trakcie postępowania nie da się ich dopisać. Z tego powodu sprzątanie obiektów administracyjnych traktuje się jako odrębną specjalizację, bliższą obsłudze technicznej budynku niż zwykłemu utrzymaniu czystości.

Na co patrzeć przy wyborze wykonawcy

Referencje z obiektu tej samej klasy mówią więcej niż lista certyfikatów. Warto zapytać wprost o rotację ludzi na obiekcie, bo to ona najczęściej stoi za spadkiem jakości po kilku miesiącach od startu umowy. Sensowne jest też sprawdzenie, kto odbiera telefon w sobotę wieczorem i ile trwa dojazd ekipy interwencyjnej, oraz czy wykonawca ma zaplecze sprzętowe w regionie, czy wozi maszyny przez pół kraju.

Rynek odpowiedział na te pytania podziałem oferty. Firmy działające w segmencie B2B, jak VOLO Pure, budują ją dziś według typów obiektów: handel, placówki medyczne, administracja, przemysł, każdy z własnym zestawem procedur i osobnym zapleczem. Dla zarządcy oznacza to jedną praktyczną rzecz: pytanie „czy potraficie posprzątać nasz obiekt” warto zastąpić pytaniem „ile takich obiektów jak nasz obsługujecie i kto tam pracuje na co dzień”.