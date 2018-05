Czy startupy potrzebują PR-u?

Po fazie intensywnej pracy nad startupem, często przychodzi moment, w którym jego założyciele zastanawiają się nad podjęciem działań PR. Wszystko po to, aby znacznie szybciej i skuteczniej osiągnąć założone cele biznesowe. Przed podjęciem decyzji warto jednak dowiedzieć się, czy startup jest już gotowy na komunikację z rynkiem. W którym momencie warto rozpocząć działania komunikacyjne? Czy niezbędna jest agencja PR czy firma może poradzić sobie sama?

W zależności od etapu, w którym obecnie znajduje się firma, PR może spełniać różne cele. Najczęstsze z nich to:

zbudowanie lub pogłębienie świadomości marki wśród mediów i kluczowych odbiorców,

pozycjonowanie eksperckie przedstawicieli startupu,

kreowanie pozytywnych skojarzeń związanych działalnością firmy,

promocja produktów lub usług, a co za tym idzie – wsparcie procesów sprzedażowych.

Celem może być również dotarcie do nowych grup docelowych, zdobycie uwagi inwestorów, zainteresowanie potencjalnych pracowników lub pomoc w procesie rekrutacji. Aby jednak działania były skuteczne, warto rozpocząć je w ważnym – z punktu widzenia startupu – momencie.

Kiedy startup jest gotowy na PR?

Startup, który jest gotowy na PR, to taki, który wie: co, do kogo i w jakim celu chce komunikować. Zna swoje mocne i słabe strony, jest świadomy tego, co wyróżnia go na tle konkurencji. To kluczowe informacje, na podstawie których przygotowywana jest również szczegółowa strategia działań PR oraz dobierane są najbardziej optymalne narzędzia, które umożliwią skuteczne dotarcie do grup docelowych oraz osiągnięcie założonych celów.

W zależności od celu, który będzie przyświecał komunikacji startupu, można wyróżnić trzy kluczowe momenty:

Rynkowy start, poprzedzony edukacją rynku w zakresie rozwiązań, które firma będzie oferować – doskonałym przykładem jest aplikacja JustDrive, której premiera odbyła się na początku lutego br. Była to zupełna nowość na polskim rynku, a więc wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów, a w konsekwencji – nowych klientów.

– doskonałym przykładem jest aplikacja JustDrive, której premiera odbyła się na początku lutego br. Była to zupełna nowość na polskim rynku, a więc wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów, a w konsekwencji – nowych klientów. Wprowadzenie na rynek nowych produktów bądź usług – np. aplikacji iTaxi, która wraz z początkiem roku trafiła do sklepów Google i Apple Store. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem było zachęcenie dziennikarzy do testów oraz recenzji, które zostały opublikowane w topowych serwisach technologicznych.

– np. aplikacji iTaxi, która wraz z początkiem roku trafiła do sklepów Google i Apple Store. W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem było zachęcenie dziennikarzy do testów oraz recenzji, które zostały opublikowane w topowych serwisach technologicznych. Istotne wydarzenia w firmie, które będą miały wpływ na jej dalszy rozwój – jak w przypadku SearchNode, czyli litewskiej wyszukiwarki produktów dla sklepów internetowych, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji. Wraz z początkiem marca ogłosiła oficjalny start działalności na rynku polskim, co wzbudziło zainteresowanie mediów.

To ważne, aby komunikacja rozpoczęła się w czasie, gdy firma intensywnie się rozwija i jest w stanie zaproponować odbiorcom innowacyjne rozwiązania, ponieważ właśnie wtedy potencjał medialny jest największy.

Czy współpraca z agencją PR jest niezbędna?

Działania PR mogą, choć nie muszą, być realizowane przez agencje PR. Decydując się jednak na współpracę, warto sprawdzić w pierwszej kolejności, która z nich specjalizuje się w obsłudze podmiotów z danej branży. Agencje te z założenia doskonale znają rynek, dziennikarzy specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach oraz wiedzą w jaki sposób realizować działania, by przyniosły firmie wymierne korzyści. Są świadome, czego oczekują od nich klienci i są w stanie im to zaoferować. Jeśli koszt współpracy okazuje się zbyt duży, w pierwszej kolejności zakres działań zawsze może być mniejszy, a wraz z upływem czasu proporcjonalnie zwiększany w zależności od potrzeb. Nie każda firma od samego początku wymaga działań w postaci organizacji eventów, współpracy z influencerami, employer brandingu czy comment marketingu.

Niektóre startupy jednak, chcąc obniżyć koszty, nieraz decydują się na oddelegowanie jednego z pracowników firmy do poprowadzenia działań komunikacyjnych. Czy to dobry pomysł? Tak, ale pod warunkiem, że osoba ta ma doświadczenie w PR. Warto mieć na uwadze, że wybór nieodpowiedniego specjalisty może skutkować błędami, niewykorzystanym potencjałem komunikacyjnym w mediach lub, co gorsze, nie zostać wykorzystanym wcale. Co ważne, w przypadku mediów szansę na wykorzystanie danego newsa mamy tylko raz. To ważne, aby PR-em startupu zajmowała się osoba, która rzeczywiście się na tym zna.

Autorka: Marta Myszkowska, PR & Communication Consultant w PR Calling.