Synerway: Witryna internetowa Radia Złote Przeboje

Witryna internetowa rozgłośni radiowej stanowi bardzo ważny kanał komunikacji z odbiorcami. Dla wielu stacji radiowych pełni funkcję niezbędnego narzędzia informacyjnego, pozwalającego dzięki transmisji audycji w trybie online dotrzeć do niemal nieograniczonego audytorium.



Odpowiednio zaprojektowana strona internetowa rozgłośni jest w stanie zastąpić słuchaczom tradycyjne medium. Aktualizowana na bieżąco zawartość serwisu oraz atrakcyjna, spójna z formatem i wizerunkiem danego radia szata graficzna wpływają na jego sukces komercyjny. Niebagatelne znaczenie ma także wygodne zarządzanie witryną przez osoby odpowiedzialne za jej treść. Założenia takie przyjęła firma Synerway, tworząc serwis internetowy Radia Złote Przeboje www.zloteprzeboje.pl.

Informacje o kliencie

Wchodzące w skład koncernu medialnego Agora S.A. Radio Złote Przeboje jest rozgłośnią ogólnopolską nadającą polskie i zagraniczne przeboje lat 60, 70 i 80-tych. Obecnie radio tworzy 18 stacji lokalnych, działających w różnych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu.

Oczekiwania

Radio Złote Przeboje potrzebowało witryny internetowej, która oddawałaby klimat rozgłośni radiowej, a zarazem była obszernym i wygodnym źródłem informacji. Rozgłośni zależało na tym, by publikowane w sieci informacje były zawsze aktualne i powiązane z ramówką stacji. Nowy serwis miał przede wszystkim integrować i gromadzić wokół siebie społeczność radiosłuchaczy, a także stanowić medium pozyskujące nowych miłośników rozgłośni. – Jednocześnie należało stworzyć rozwiązanie dające możliwość łatwego zarządzania zasobami informacyjnymi serwisu przez osoby ze wszystkich osiemnastu lokalnych stacji – mówi Maciej Maciejewski, Sales Department Manager w Synerway.

Rozwiązanie

1. Struktura i layout serwisu

Struktura nowego serwisu internetowego Radia Złote Przeboje odzwierciedla organizację tej rozgłośni. Każda z wchodzących w skład radia rozgłośni lokalnych zachowuje sporą autonomię, przy czym wszystkie zawierają wiele wspólnych elementów organizacyjnych oraz programowych. Strona główna prezentuje elementy programowe wspólne dla wszystkich stacji, natomiast podstrony lokalne są ściśle związane z poszczególnymi rozgłośniami w różnych miastach Polski. Z menu na stronie głównej internauta może wybrać podstronę odpowiadającą danej rozgłośni lokalnej. Warstwa graficzna serwisu nawiązuje do formatu radia i jest zgodna z jego księgą identyfikacji. Elementy graficzne tchną optymizmem, radością i pozytywną energią. Udało się stworzyć lekką, a zarazem wyrazistą formę, która stanowi cechę wyróżniającą witryny.

2. Zarządzanie zasobami w serwisie

W oparciu o system EasyWeb 4.3 powstała platforma informacyjna, do której dostęp mają redaktorzy osiemnastu lokalnych rozgłośni oraz managerowie odpowiedzialni za tworzenie programu wspólnego dla wszystkich stacji. Hierarchiczna struktura uprawnień sprawia, że redaktorzy z centrali mają szersze uprawnienia niż redaktorzy lokalni, mogący zarządzać treścią witryny jedynie w ramach strony odpowiadającej ich rozgłośni. – System umożliwia stacjom lokalnym samodzielne prowadzenie, redagowanie i zarządzanie zawartością autonomicznych stron. Z kolei managerowie, odpowiedzialni za wspólne elementy rozgłośni, w warstwie administracyjnej mają do dyspozycji specjalne narzędzia, za pomocą których mogą w pełni wykorzystywać kanał internetowy do realizacji ogólnokrajowych działań marketingowych i promocyjnych – zaznacza Maciej Maciejewski.

Korzyści

Serwis Radia Złote Przeboje stworzony przez Synerway daje możliwość kreowania w ramach jednego systemu osiemnastu lokalnych przekazów medialnych przy zachowaniu spójnego wizerunku w sieci. Jednocześnie pozwala na samodzielną rozbudowę o kolejne stacje lokalne. Tym samym management radia zyskuje oszczędność na procesie zarządzania serwisami lokalnymi (jedno narzędzie dla wszystkich) oraz na dalszej rozbudowie serwisu (np. w wyniku powstania nowych rozgłośni w innych miastach). Redaktorzy w łatwy i szybki sposób mogą zarządzać zasobami informacyjnymi serwisu, a zakres redagowanych przez nich treści jest uzależniony od przydzielonego im stopnia uprawnień. Z kolei słuchacze mają dostęp do aktualnych informacji na temat audycji, prezenterów, konkursów, itp. Poprzez funkcję RDS są informowani o aktualnie odtwarzanych na antenie utworach, a dzięki transmisji strumieniowej mają zapewnioną możliwość odbioru radia drogą online.

www.zloteprzeboje.pl

Autor: Michał Jakóbczyk

PR Specialist Synerway

www.synerway.com.pl