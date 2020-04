Minęło 5 tygodni od rozpoczęcia pandemii koronawirusa i wprowadzenia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby. Przez ten czas zwiększyło się zapotrzebowanie na wiele produktów spożywczych oraz rzeczy codziennego użytku wśród Polaków, którzy obecnie aktywniej korzystają z usługi zamawiania zakupów spożywczych online. Według danych Szopi.pl, koszyki w porównaniu z czasem sprzed pandemii są większe średnio o 70%.

Szopi.pl przeanalizowało koszyki klientów robiących zakupy online m.in. w Auchan, Biedronce, Carrefour czy Lidlu, w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław i wyciągnęło wnioski na temat zachowań zakupowych Polaków.

Wraz z początkiem akcji #zostańwdomu, Polacy zwiększyli aktywność w sklepach internetowych oferujących zakupy spożywcze z dostawą do domu. Porównując obecną sprzedaż ze sprzedażą sprzed 5 tygodni można zauważyć znaczne wzrosty zamówień w kategorii konserw mięsnych (wzrost o 88%), jaj (wzrost o 77%) oraz warzyw i konserw rybnych (wzrost o 74%) – powiedziała Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Zarządzający Szopi.pl.

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, zwielokrotniliśmy liczbę naszych szoperów. Codziennie otwierane są nowe okna dostaw – dzięki temu klienci mogą robić zakupy z dowozem na najbliższe dni, a czasami nawet tego samego dnia, w którym zrobili zamówienie. Oczywiście okna znikają szybko, bo zapotrzebowanie jest ogromne, ale dokładamy wszelkich starań, żeby je na bieżąco uzupełniać – dodaje Anna Podkowińska-Tretyn.

Dane Szopi dodatkowo wskazują na zwiększone zapotrzebowanie na produkty suche czyli ryż, makaron i kaszę (wzrosty kolejno o 73%, 72% i 68%), które pozostają dłużej przydatne do spożycia, co jest istotne z racji ograniczeń związanych z wychodzeniem z domu. W porównaniu z czasem sprzed pandemii, klienci Szopi chętniej kupują również papier toaletowy (wzrost o 71%), a także owoce (wzrost o 68%).

Zauważyliśmy, że w koszykach naszych klientów znajduje się zazwyczaj pełny wachlarz różnorodnych produktów – obecnie, w porównaniu z czasem sprzed pandemii, koszyki są większe średnio o 70% – komentuje Podkowińska-Tretyn.

Model zakupów Szopi polega na wybraniu za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony www.szopi.pl produktów z określonego sklepu stacjonarnego. Zakupy są kompletowane i dostarczane pod same drzwi przez dedykowanego, przeszkolonego szopera. Szopi oferuje program poleceń dla klientów, polegający na zapraszaniu znajomych do korzystania z usługi. Wystarczy podać kod polecający nowemu użytkownikowi, który otrzyma 20 zł na swoje pierwsze zakupy. Osoba polecająca zyskuje 10 zł za każde polecenie, do wykorzystania przy okazji kolejnych zakupów.