Technologie dla biznesu. Powstał think tank „How To Do IT”

Ze względu na zainteresowanie odbiorców i wagę tematu, ICAN Institute, wydawca magazynu „Harvard Business Review Polska”, zdecydował się przekształcić projekt „How To Do IT” w think tank. Jego zadaniem niezmiennie pozostaje zbliżanie środowisk biznesowych i technologicznych.

W ubiegłym roku redakcja „Harvard Business Review Polska” uruchomiła projekt „How to do IT”, który miał stać się dla przedsiębiorców przewodnikiem po czasach cyfrowych przemian. Ze względu na duże zainteresowanie czytelników oraz zaufanie partnerów branżowych, projekt został w tym roku przekształcony w pełnoprawny think tank.

– Na początku mieliśmy pomysł, aby budować pomost między biznesem a IT. Dostaliśmy jednak od rynku swoistą „dziką kartę”, co pozwoliło nam z całą mocą rozpocząć nowe rozdanie tego projektu – przekonuje Piotr Szymczak, dyrektor rozwoju biznesu „Harvard Business Review Polska” oraz kierownik projektu. Przekształcenie w think tank jest wyraźnym znakiem rozpoznania wagi obszaru technologii dla biznesu. To także zapowiedź wyjątkowych na rynku badań, publikacji, spotkań i konferencji biznesowych – dodaje.

Dlaczego wydawca „Harvard Business Review Polska” zdecydował się na uruchomienie think tanku właśnie teraz?

– Wszyscy dostrzegamy wagę zmian technologicznych, nie ma co do tego wątpliwości. Brakuje nam jednak na rynku medialnym rzeczowego, biznesowego podejścia do obszaru IT. Brakuje publikacji czy rozmów dotyczących praktycznych aspektów wdrażania strategii cyfrowej transformacji – tworzonych nie z perspektywy eksperta IT, ale przedsiębiorcy. Jaki wpływ mają nowoczesne technologie na modele biznesowe? Jak zmieniają marketing i sprzedaż? Jak przeprowadzić trudny proces wdrożenia nowego rozwiązania IT w firmie? O tym chcemy rozmawiać, wspierając się wiedzą i doświadczeniem naszych partnerów – mówi Dawid Zaraziński, redaktor prowadzący think tanku „How To Do IT”.

Wsparciem think tanku jest grono partnerów. W tym roku są to firmy: ASTOR, Dell EMC, IBM, Sage Polska, Salesforce, SAS Polska. Przedstawiciele tych firm weszli również w skład rady programowej think tanku. Są także współorganizatorami wydarzeń towarzyszących projektowi: webinariów i śniadań.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie HBRP.pl/howtodoit.