The Heart i Mastercard stworzą z partnerami piaskownicę regulacyjną dla fintechów

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że The Heart, korporacyjne centrum innowacji, będzie operatorem Piaskownicy regulacyjnej dla spółek rozwijających nowe technologie z branży finansowej. Mastercard, który od lat jest partnerem strategicznym The Heart zapewni dostęp do infrastruktury testowej.

Pozostałymi członkami konsorcjum są kancelaria prawna Bird & Bird i międzynarodowa firma doradcza EY. The Heart Sandbox wesprze wybrane spółki, które chcą prowadzić działalność na polskim rynku finansowym. Podmioty otrzymają również pomoc w skalowaniu biznesu na pozostałych rynkach Unii Europejskiej, zarówno jeśli chodzi o dostęp do klientów oraz finansowania, jak i uzyskania odpowiednich licencji.

Piaskownica regulacyjna KNF to unikalna inicjatywa na polskim rynku, pozwalająca fintechom na testowanie swoich rozwiązań w bezpiecznym środowisku. To zaszczyt, że możemy być częścią tak ważnego dla polskiego ekosystemu fintechowego programu, który zrewolucjonizuje sektor innowacji finansowych. Wierzymy, że unikalny model działania i posiadana wiedza w zakresie skalowania startupów przyniesie wymierne wyniki i wykreuje nowe konkurencyjne rozwiązania na rynku – komentuje Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart.

The Heart będzie operatorem Piaskownicy odpowiedzialnym za zarządzanie procesem testowania rozwiązań, stworzenie odpowiednich warunków dla udziału fintechów w programie, a także za osiągnięcie zakładanych rezultatów, takich jak uzyskanie licencji, współpraca z partnerami biznesowymi, czy skalowanie rozwiązań. Wysokiej klasy środowisko testowe umożliwi Mastercard:

Rolą Mastercard w tym wyjątkowym na skalę światową przedsięwzięciu, będzie dostarczenie infrastruktury testowej w dwóch wymiarach: realizacji transakcji płatniczych oraz wydawnictwa kart płatniczych. Mastercard zapewni również merytoryczne wsparcie eksperckie w obszarze kwalifikacji fintechów do Piaskownicy oraz doradztwo w dalszych fazach projektów. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli brać udział w tym unikalnym projekcie oraz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z ambitnymi polskimi firmami. Dla Mastercard udział w Piaskownicy regulacyjnej jest strategicznie ważny, ponieważ naszym priorytetem jest wspieranie rozwoju branży fintech w Polsce – podkreśla Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Kancelaria Bird & Bird oraz międzynarodowa firma doradcza EY zapewnią wsparcie doradcze, nakierowane na spełnienie wymogów formalnych stawianych spółkom z obszaru fintech chcącym rozpocząć działalność na polskim rynku finansowym.

Z naszej perspektywy jako kancelarii prawnej, uważamy, że technologiczna innowacyjność jest aktualnie jednym z największych wyzwań i jednocześnie biznesową szansą dla rynków finansowych. Z jednej strony pozwala klientom na łatwy i efektywny dostęp do usług finansowych, ale jednocześnie obliguje instytucje finansowe do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo operacji, kontrolę środków angażowanych w transakcje finansowe oraz szeroko pojętą zgodność z wymogami prawa i rynkowymi zasadami etyki. Sądzimy, że wdrożenie Piaskownicy Regulacyjnej pozwoli pogodzić oba te cele – mówi mec. Sławomir Szepietowski, Partner Zarządzający, Kancelaria Bird & Bird. – Naszym zadaniem w projekcie Piaskownicy, jako partnera Operatora, jest dostarczenie ekspertyzy prawnej, opartej na lokalnym i międzynarodowym doświadczeniu Bird & Bird, w najbardziej wymagających, innowacyjnych projektach biznesowych – dodaje mec. Aleksandra Widziewicz, Of Consuel, Kancelaria Bird & Bird.

Współpraca EY z operatorem Piaskownicy Regulacyjnej jest kolejnym przedsięwzięciem, które wpisuje się w działania EY na rzecz wspierania innowacyjności na rynkach finansowych. Korzystając z wiedzy i praktycznego doświadczenia swoich ekspertów, EY wspierać będzie proces wyszukiwania oraz klasyfikacji podmiotów z największym potencjałem do Piaskownicy Regulacyjnej. EY zaoferuje podmiotom uczestniczącym w Piaskownicy wsparcie w zakresie doradztwa biznesowego, finansowego oraz podatkowego – komentuje Paweł Flak, Associate Partner, EY.

Piaskownica Regulacyjna to pierwszy tego typu projekt w Polsce, którego celem jest aktywne wspieranie młodych spółek technologicznych we wchodzeniu na rynek usług finansowych. Podobne inicjatywy powstały m.in. w Singapurze, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Australii. Teraz do tego grona dołącza Polska. Partnerstwo zawiązane w ramach The Heart Sandbox łączy najważniejszych graczy dając unikalną możliwość testowania rozwiązań pod okiem ekspertów od lat aktywnych na rynku innowacji finansowych oraz posiadających bogate doświadczenie z zakresu komercjalizacji rozwiązań, ekspansji zagranicznej czy współpracy z biznesem.