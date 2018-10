Travel Tech Hub – międzynarodowa inicjatywa z polskimi korzeniami dla startupów z branży turystycznej

Branża travel rośnie z roku na rok, podróże stanowią obecnie ponad 10% globalnego PKB, a tylko w ubiegłym roku wydatki na podróże na całym świecie przekroczyły 8 miliardów dolarów. Wzrost rynku niesie za sobą rozwój technologii. Spektakularne sukcesy takich firm jak Airbnb czy Uber pokazują, że innowacje w branży to nieodzowny kierunek. Na kanwie doświadczeń i networkingu liderów branży powstał pierwszy w regionie Środkowej Europy Travel Tech Hub – miejsce wsparcia dla startupów związanych z branżą podróżniczą.

Travel Tech Hub to inicjatywa trzech niezależnych, międzynarodowych firm dostarczających zaawansowaną technologię z branży travel oraz IT: Amadeus, Hotailors oraz TenderHut. Skierowana jest do firm zainteresowanych rozwojem technologii w branży turystycznej.

Zachęcamy do uczestnictwa również dojrzałe firmy, które poszukują rozwiązań lub są chętne do dzielenia się doświadczeniem. Zależy nam na łączeniu pomysłów z istniejącymi już technologiami, bo razem jesteśmy w stanie zrobić więcej – mówi Filip Błoch, CEO Hotailors.

Travel Tech Hub oferuje dostęp do potrzebnych technologii, merytoryczne warsztaty z ekspertami z globalnych firm, mentoring, networking z różnorodnymi podmiotami rynkowymi oraz zaproszenia na wydarzenia specjalne, a poprzez to wszystko dostęp do światowych trendów branży technologicznej oraz travel.

To program edukacyjny działający jak klub dla wszystkich zainteresowanych rozwojem technologii w branży turystycznej. Wraz z naszymi partnerami organizujemy eventy networkingowe sprzyjające budowaniu biznesowych relacji pomiędzy startupami, dostawcami technologii, ekspertami z branży travel oraz potencjalnymi inwestorami – dodaje Paweł Rek, dyrektor regionalny Amadeus w CEE.

Projekt ma zasięg środkowoeuropejski. Na początku startuje w Warszawie, ale poszczególne eventy będą odbywać się tam, gdzie twórcy zauważą potencjał rozwoju.

Naszą ambicją jest stworzenie największej na świecie społeczności wokół branży travel tech, która wzajemnie będzie się wspierać, nawiązywać kontakty biznesowe i dzielić się business case. Białystok czy Praga? Słowenia, Białoruś? Również wydają się świetnymi kierunkami – dodaje Marta Skrzypiec, Marketing & PR Hotailors.