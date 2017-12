Ubezpieczenia przechodzą do Play

12 grudnia 2017 roku startuje mobilny market ubezpieczeniowy czyli Play Ubezpieczenia. To finał blisko dwuletniego projektu, który pozwala klientom nabyć „szyte na miarę” ubezpieczenie m.in: dla ukochanego pupila, od kradzieży torebki czy roweru z ulicy lub nieautoryzowanych połączeń telefonicznych.

Posiadacze smartfonów mogą już pobierać aplikację ze sklepów Google Play. Na czas startu projektu, nowa aplikacja mobilna dostępna jest dla wszystkich korzystających z urządzenia z systemem Android, natomiast wersja na iOS zostanie udostępniona jeszcze w tym roku.

Sama idea stworzenia Play Ubezpieczenia jest bardzo prosta. Bazując na doświadczeniu w oferowaniu usług telekomunikacyjnych, postanowiliśmy wykorzystać naszą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów i we współpracy z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, proponujemy niespotykane dotychczas na rynku rozwiązanie oferujące ubezpieczenia na prostych zasadach i w atrakcyjnej cenie – przekonuje Bartosz Dobrzyński, CMO, członek Zarządu Play

Całość zbudowana jest w modelu 6 kategorii – odpowiadających najważniejszym potrzebom konsumenckim takim jak: Dom i Rodzina, Podróże i Sport, Zdrowie, Bezpieczeństwo, Smartfon oraz Motoryzacja. To w nich klienci Play znajdą 31 produktów ubezpieczeniowych (w 73 możliwych wariantach zakresowo-cenowych), związanych z konkretnymi zdarzeniami z życia. Dla klientów Play Ubezpieczenia przygotowane zostały m.in. fitness assistance (opłata 1,99 zł m-c). W przypadku wypadku w trakcie treningu ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty udzielonej pomocy. To także Bezpieczna torebka (opłata 0,99 zł m-c) czyli ubezpieczenie damskiej torebki wraz z jej zawartością – czyli zwrot wartości m.in. torebki, pieniędzy, urządzeń elektronicznych oraz kosztów wyrobienia nowych dokumentów. Assistance rowerowy (opłata 3,99 zł m-c) zaś to pomoc, jeśli posiadacz ulegnie wypadkowi rowerowemu.

Ponadto na start projektu Play Ubezpieczenia została przygotowana dodatkowa sekcja Ubezpieczenia od Play, w której Play proponuje swoim klientom innowację w postaci pakietu Freemium. Klient Play dostaje do wyboru jedno z trzech ubezpieczeń na start, z którego bez jakichkolwiek opłat będzie mógł korzystać przez następne 12 miesięcy.

W ramach pakietu Freemium klienci mają do wyboru:

Naprawy Domowe – pokrycie kosztów napraw sprzętu AGD w przypadku awarii,

Wsparcie Prawne – dostęp do konsultacji prawnych w sprawach związanych z życiem prywatnym i zawodowym ubezpieczonego,

Gryzący problem – czyli zorganizowanie i pokrycie kosztu badania, które sprawdza, czy doszło do zakażenia boreliozą po ugryzieniu kleszcza.

Produkty ubezpieczeniowe dostępne w markecie ubezpieczeniowym zostały przygotowane specjalnie na potrzeby Play Ubezpieczenia i dostarczane będą przez największe działające w Polsce Towarzystwa Ubezpieczeń jak: Allianz, BNP Paribas Cardif, Compensa, Gothaer, InterRisk, Nationale-Nederlanden, Oney, Uniqa. Partnerem technologiczno-wdrożeniowym Play Ubezpieczenia jest firma Protect.me.