WeWork będzie wspierać polskie startupy

WeWork – globalna platforma organizująca przestrzenie pracy wspólnej oraz zrzeszająca społeczność członków sieci, od grudnia oficjalnie rusza w Polsce z WeWork Labs. To szyty na miarę program wsparcia dla start-upów na wczesnym etapie rozwoju. Warszawa, obok Hamburga, Frankfurtu i Londynu, stanowi dla marki najbardziej atrakcyjny rynek pod względem jego potencjału i szerokich perspektyw. Do programu zostanie włączonych aż 50 młodych firm.

WeWork Labs to program dla początkujących startupów. Nad tworzeniem i realizacją wsparcia, dostosowanego do potrzeb programu, czuwa lokalny menager WeWork Labs. Ściśle współpracuje on z członkami programu w celu tworzenia spersonalizowanych warsztatów i wydarzeń oraz budowania relacji z inwestorami, mentorami i lokalną sceną startupów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników.

Uruchamiany program obejmuje kursy, serie wykładów i sesje jeden-na-jeden. Uczestniczące w programie start-upy zyskają szansę „nauczenia się” biznesu i prowadzenia firmy od podstaw – wsparcie obejmuje zakres od księgowości i marketingu, po zatrudnianie pracowników i pozyskiwanie inwestorów. Na czele WeWork Labs w Warszawie stanie Piotr Boulange, który zdobył doświadczenie pomagając startupom, między innymi jako Dyrektor Oddziału Founder Institute Warsaw.

Przedsiębiorcy, działający na warszawskiej scenie start-upowej od lat tworzą firmy, które z powodzeniem mają szansę działać także na rynkach zagranicznych. To właśnie duża dynamika i wyraźny potencjał polskiego rynku start-upów skłonił WeWork do wsparcia tego ekosystemu za pośrednictwem programu WeWork Labs. – Chcemy łączyć polskich przedsiębiorców i start-upy z resztą świata, zapewniając odpowiednie planowanie działań i tworzenie strategii, mentoring i dostęp do globalnej sieci, której potrzebują, aby w pełni rozwinąć swój potencjał – zwłaszcza na arenie międzynarodowej – podkreśla Piotr Boulange, manager WeWork Labs w Polsce.

WeWork Labs to program skierowany do przedsiębiorców i start-upów działających w różnych branżach, rozpoczynających swoją działalność, znajdujących się na etapie pre- i post-akceleracji. Program został uruchomiony na początku 2018 roku i (jak do tej pory) działa w 32 spośród 335 biur WeWork na całym świecie. Współpracuje z lokalnymi inkubatorami i akceleratorami zapewniając długoterminowe wsparcie dla startupów. Oprócz miesięcznej opłaty członkowskiej, uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. Mogą brać udział w cotygodniowych wydarzeniach organizowanych specjalnie dla członków programu oraz korzystać z rabatów na usługi biznesowe, takie jak Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure i inne. Start-upy włączone do WeWork Labs zyskują także wsparcie w nawiązywaniu relacji z potencjalnymi nowymi klientami i inwestorami – zarówno fizycznie w lokalizacjach WeWork , jak i wirtualnie za pośrednictwem aplikacji Member, która łączy 320 000 członków na całym świecie.