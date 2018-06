Wykorzystanie nowych technologii w klubie fitness

Nowe technologie to dziedzina, która w ostatnich latach skutecznie przedziera się do wszystkich gałęzi gospodarki. Na ich popularność wpływa fakt, że cechują się one ogromną dynamiką rozwoju, dając swoim użytkownikom szereg możliwości. Ten trend wykorzystuje także branża sportowa.

IT w branży sportowej przyjmuje różne oblicza – od aplikacji mobilnych, przez portale transmitujące sportowe wydarzenia, kończąc na rozwiązaniach wspierających aktywne uprawianie sportu. Możliwości zastosowania IT w sporcie jest bardzo dużo. Można śmiało stwierdzić, że nowe technologie na dobre znalazły swoje zastosowanie w branży sportowej. Technologia na siłowni Klienci kochają nowe technologie. Na siłowni ciągle widzi się osoby, które surfują w sieci. Dostosowanie strony internetowej klubu do RWD (responsive web design), to już nie tylko fajna sprawa, ale i konieczność. Dość powszechne są programy lojalnościowe, które naliczają swoim stałym klientom punkty za przynależność do klubu, oferując im w zamian różne zniżki. Stali klubowicze mają też często dostęp do treści spersonalizowanych. Kluby chętnie wdrażają też rozwiązanie interaktywne, w postaci kreatora sylwetki, który pokazuje, jak ze zmianą wagi ciała, kształtuje się figura klubowicza. Coraz powszechniejsze są także aplikacje, które pozwalają na szybki dostęp do sportowych informacji, czy planów treningowych. Cyfrowy świat zdominowały jednak technologie mobilne. Od kilku lat notuje stały wzrost zainteresowania możliwościami, jakie ze sobą niosą. Z aplikacji mobilnych korzystają zarówno zawodowi sportowcy, jak i osoby zajmujące się sportem hobbystycznie. To właśnie ten kanał komunikacji jest dziś najchętniej wykorzystywane w sporcie. Oferowane przez urządzenia mobilne rozwiązania muszą być precyzyjnie dopasowane do potrzeb ich odbiorców. Oto kilka funkcji aplikacji mobilnych, które spotykają się z aprobatą i ogromnym zainteresowaniem użytkowników: Obliczanie kaloryczności posiłków, z możliwością skanowania kodów kreskowych produktów spożywczych i wyszukiwania w obrębie aplikacji ich kaloryczności (np. FatSecret) Przeliczanie ilości pokonanych kilometrów i spalonych kalorii (np. Endomondo) Podawanie na bieżąco wyniki sportowych rozgrywek (np. aplikacja portalu Sport.pl) Wspieranie układania indywidualnych treningów (Workout Trainer) Powyższe rozwiązania bazują na grywalizacji. Ich skuteczność polega na tym, że poprzez zabawę, wymuszają na użytkownikach określone zachowania – np. regularne odbywanie treningów, a co za tym idzie – budują ich zaangażowanie i relacje z marką. Serwisy i e-commerce Oprócz aplikacji mobilnych, dużą popularnością cieszą się nadal serwisy internetowe. Ich celem nie jest już tylko przedstawienie informacji, ale zatrzymanie użytkownika na dłużej. Taką rolę spełnia serwis o nazwie ProjektFit, pełniący funkcje społecznościowe. System ten jest największą w Polsce bazą trenerów, instruktorów, dietetyków i obiektów sportowych. Za jego pośrednictwem użytkownicy mogą znajdować specjalistów i umówić się z nimi na wizytę, a także wystawić im ocenę. Co ważne, każdy trener może stworzyć na portalu swoją grupę klientów i opracowywać dla nich indywidualny trening. Użytkownicy mogą także poznać listę obiektów sportowych z całej Polski wraz z ich recenzjami i specjalnościami. Mówiąc o IT w sporcie nie sposób nie wspomnieć o jego najbardziej rozwiniętej gałęzi, czyli e-commerce. Sieć pełna jest dziś dynamicznie rozwijających się internetowych sklepów sportowych. Użytkownicy doceniają niższe ceny produktów w sklepach online, przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Przykładem sklepu idealnie wykorzystującego możliwości e-commerce jest Bikesalon.pl, internetowa platforma oferująca sprzęt snowboardowy i narciarski. Od kilku lat na rynku obserwujemy także wyraźny zwrot w kierunku omnichannel. Tego rodzaju strategia, oparta jest na zintegrowaniu kilku kanałów sprzedaży i komunikacji z klientem, co pozwala nie tylko na podnoszenie poziomu sprzedaży, ale także przełamywanie ewentualnych oporów klientów. Takie rozwiązanie daje szereg korzyści – klienci mogą dokonywać zakupów w łatwiejszy sposób, a firmy zwiększają swoje zyski. Jakie trendy technologiczne będą popularne w branży sportowej? Z pewnością będziemy mogli obserwować to na bieżąco. Dziś możemy jednak stwierdzić, że jest to obszar o ogromnym potencjale i zagości na polskim rynku na dłużej. Autorka: Marcelina Wysocka, Project Manager w Positive Coworking