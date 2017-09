Wystartował program “Dobry pomysł”

Startuje pilotażowy program pod szyldem „Dobry pomysł”. Umowę w tej sprawie podpisała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Program skierowany jest do osób, które są twórcami wynalazków o potencjale rynkowym lub mają ciekawe pomysły biznesowe na wykorzystanie nowatorskich rozwiązań i potrzebują wsparcia do wprawienia ich w ruch lub dalszego rozwoju.

„Dobry pomysł” różni się od dotychczasowych instrumentów wsparcia tym, że skierowany jest do osób, które zajmują się działalnością racjonalizatorską i innowacyjną w czasie wolnym lub do tych, które nie mogą liczyć na wsparcie własnych organizacji w rozwijaniu oraz komercjalizowaniu wynalazków i projektów. Do programu mogą zgłosić się studenci, naukowcy, pracownicy firm oraz pozostali pasjonaci techniki i innowacji.

Nie chcemy dopuścić do zmarnowania dobrze rokujących, innowacyjnych pomysłów i projektów albo do sytuacji, w których ich głównymi beneficjantami zostają podmioty trzecie, a nie sami pomysłodawcy czy wynalazcy, ich rodziny i społeczności lokalne. Ten potencjał twórczy powinien zostać dostrzeżony i doceniony w kraju, a w dalszej kolejności pracować na rzecz samych twórców oraz dobra wspólnego – podkreśliła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„Dobry pomysł” uzupełnia lukę w ekosystemie innowacji, który tworzymy w Polskim Funduszu Rozwoju. Dotychczas nie było takiego jednego miejsca, gdzie wynalazcy i innowatorzy mogli zgłosić do weryfikacji swoje pomysły. Dzisiaj tworzymy kompletny system obsługi innowatora – od pomysłu po ekspansję międzynarodową – możemy wesprzeć osoby fizyczne w ocenie i przekierowaniu na odpowiednie ścieżki rozwoju ich pomysłów, później umożliwiamy im pozyskanie finansowania m.in. dzięki funduszom venture capital – dodał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Program „Dobry pomysł” został opracowany w Ministerstwie Rozwoju, a jego realizacją zajmie się Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z konsorcjantami – Fundacją Zaawansowanych Technologii, Fundacją Centrum Innowacji FIRE oraz INVESTIN. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 18 października br.

W ramach programu można uzyskać dostęp do wiedzy i usług pomocnych w weryfikacji pomysłu pod kątem jego rynkowej i komercyjnej przydatności oraz wsparcie przy przygotowaniu projektu do zaprezentowania potencjalnym inwestorom w sposób atrakcyjny biznesowo lub w pozyskaniu dofinansowania w formie grantu.