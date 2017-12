Zalando zaprasza startupy do współpracy

Zalando stworzyło dedykowaną platformę Zalando Build, umożliwiającą współpracę ze startupami, które zajmują się personalizacją doświadczeń zakupowych oraz dostarczaniem inspiracji modowych. Swoje pomysły na współpracę z Zalando mogą zgłaszać również startupy z Polski oferujące rozwiązania z zakresu zakupów modowych, m.in. przymiarek, stylizacji i rekomendacji zestawów odzieżowych.

Urozmaicanie ścieżki zakupowej konsumenta gwarantuje jeszcze bardziej inspirujące i spersonalizowane doświadczenia. Naszym celem jest połączenie wszystkich graczy, w tym także startupów, z branży modowej, integrując ich na jednej wielkiej platformie cyfrowej – mówi Marc Lamik, Head of Partnerships Zalando – Partnerzy Zalando Build otrzymają możliwość powiązania swoich treści i doświadczeń z Zalando oraz dotarcia do milionów konsumentów w całej Europie. My natomiast rozwiniemy naszą działalność i zasięg, a dzięki współpracy ze startupami będziemy w stanie szybciej wdrażać i testować nowe produkty oraz usługi – podkreśla Lamik.

Do platformy Zalando Build dołączył już pierwszy partner – izraelski startup Bllush, który łączy zdjęcia największych influencerów, umieszczone w mediach społecznościowych, z produktami dostępnymi na Zalando. Wszystkie części garderoby znajdujące się na zdjęciach zawierają linki przekierowujące do podobnych przedmiotów, które można kupić na platformie. To rozwiązanie będzie testowane w Niemieckim Domu Mody w dziale odzieży sportowej. W najbliższych miesiącach planowana jest również współpraca oraz pilotaż usługi z kolejnymi partnerami i lokalnymi sprzedawcami.