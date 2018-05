Zalando wprowadza program partnerski

Firma Zalando uruchomiła swój program partnerski w Polsce. Pozwala on markom na bezpośrednie połączenia z platformą modową Zalando, a tym samym, na uzyskanie dostępu do bazy klientów obejmującej ponad 23 miliony aktywnych konsumentów. Dla klientów oznaczać ma to natomiast korzyść w postaci dostępu do większej liczby produktów.

Pierwszą marką biorącą udział w programie partnerskim Zalando na polskim rynku jest Jan Vanderstorm, oferujący odzież męską i współpracujący z Zalando już od kilku lat. Kolejne marki niebawem dołączą do nowej usługi. Program partnerski Zalando oferuje korzyści oraz możliwości rozwoju zarówno partnerom, jak i klientom platformy modowej. Partnerzy mogą dodawać produkty do sklepu Zalando, pozostając sprzedawcami swojego asortymentu, ustalając odpowiednie ceny. Za wysyłkę zamówień do klientów odpowiadają partnerzy, natomiast Zalando zajmuje się takimi kwestiami jak przetwarzanie zamówień i płatności, zwroty oraz obsługa klienta. Co więcej, Zalando wspiera partnerów w optymalizacji wspólnych działań biznesowych, by uzyskać doskonałą obsługę. Marki do programu wybierane mają być zgodnie ze standardami jakości Zalando oraz szeregiem surowych kryteriów – takich jak jakość produktu, trafność asortymentu i możliwość dostosowania oferty dla klientów Zalando (bezpłatna dostawa i 100-dniowy okres zwrotu), jak również zdolność do spełnienia wymagań jakościowych w zakresie logistyki, dostawy, prezentacji produktów i innych istotnych kwestii. Usługa dostępna jest już w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Danii, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Obejmuje ona ponad 170 marek, w tym Bestseller, Adidas, Mango, Nike, Superdry czy Pull & Bear.