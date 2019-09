Zaufanie do sklepu internetowego: jak je budować?

Dla jednych zakupy w sklepie internetowym to codzienność, dla innych wciąż nowość, która oznacza sporo stresu i niepewności. Co zrobić, aby zachęcić ludzi do zakupów właśnie w naszym sklepie?

Oto 6 pomysłów na zbudowanie zaufania do sklepu internetowego.

Dobre pierwsze wrażenie, czyli wygląd sklepu internetowego

To jest zupełnie tak, jak w życiu: budzący zaufanie wygląd jest najlepszym punktem wyjścia, a właściwie wejścia w nową znajomość. Dobrze wyglądający sklep internetowy o przemyślanie skonstruowanej strukturze, w której klient łatwo się połapie, poprawnymi opisami produktów i przejrzystym, interesującym wyglądzie na pewno prędzej wzbudzi zaufanie niż ten z bałaganem na stronie, nieprzyjazną kolorystyką czy brakami w opisach produktów. Ludzie nie lubią chodzić do sklepów, gdzie ubrania niechlujnie wiszą na wieszakach lub nie można znaleźć potrzebnej rzeczy w gąszczu regałów – daj im komfort zakupów w swoim sklepie internetowym już na wejściu!

Zawsze do usług, czyli informacje kontaktowe

Uwiarygodnieniu działalności sklepu internetowego sprzyja zamieszczenie w widocznym miejscu informacji kontaktowych. Nazwa firmy, jej siedziba, mail czy telefon pozwalają zweryfikować, czy dany sklep internetowy na pewno istnieje i w razie problemów można będzie łatwo skontaktować się z nim albo wcześniej – zasięgnąć porady w zakresie wyboru produktów. Dobrym rozwiązaniem – jeśli masz taką możliwość – może być zainstalowanie na stronie sklepu internetowego czatu, który pozwala na bezpośredni kontakt z konsultantem z wszelkimi pytaniami. Taki funkcjonuje na przykład na stronie www.wyjatkowyprezent.pl, sprzedającej pomysły na ciekawe prezenty. By uzyskać szczegółowe informacje na temat danej oferty, można tam „zaczepić” konsultanta online.

Jak nie z obrazka, czyli prezentacja produktów

Jedną z głównych obaw klientów sklepów internetowych jest to, że produkt, jaki otrzymają, będzie mniej satysfakcjonujący niż zaprezentowany na zdjęciach. By zminimalizować te obawy zainwestuj (czasem jedynie czas) w zabiegi, które pomogą klientowi dobrze poznać oferowane w twoim sklepie produkty. Dobrej jakości zdjęcia, różne ich warianty, możliwość przybliżania, być może wideo – im lepiej przedstawiony produkt „na półce”, tym lepiej się przecież sprzedaje. Przykładem sklepu, który stara się maksymalnie dobrze pokazywać swoje produkty jest sklep z ubraniami www.na-kd.com, gdzie do wielu produktów dołączane są materiały wideo, pokazujące, jak dana część garderoby wygląda na modelce.

Ostrożnie z pieniędzmi, czyli wiarygodne metody płatności

Inną z poważnych obaw klientów sklepów internetowych są kwestie związane z płatnościami. Sklep internetowy, budzący zaufanie, będzie dawał możliwości wyboru metod płatności oraz jednoznacznie informował o tym, że płatność została pomyślnie zrealizowana i klient może spokojnie czekać na swój zakup. Warto korzystać ze znanych, zaufanych metod płatności w swoim sklepie internetowym, by klient miał pewność, że jego pieniądze nie trafią do oszusta.

Co sądzą inni, czyli oceny i komentarze

Sekcja ocen i komentarzy to element, który nie tylko pomaga klientowi w wyborze produktu, ale uwiarygodnia sklep internetowy i budzi do niego zaufanie. Warto zdecydować się na umożliwienie klientom wypowiadania się, także nie zawsze przychylnego, na temat produktów. Tak jest na przykład na www.zalando.pl – klientki zapoznać się mogą zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi komentarzami na temat produktów, co budzi u nich przekonanie, że sklep jest uczciwy w swojej sprzedaży, a one mogą poznać całe spektrum opinii o jego ofercie.

Daj się poznać, czyli nie lekceważ sekcji „O mnie”

Trudno zaufać komuś, kogo nigdy nie widzieliśmy na oczy. W sklepie internetowym sprzedawca nie może podejść, podać ręki i zaprosić do obejrzenia tego, co ma w ofercie, ale pewnym substytutem tego jest opowiedzenie w zakładce „O mnie” o właścicielu, zespole, jaki pracuje na sukces sklepu wraz z zamieszczeniem zdjęć. Tak jest na przykład w sklepie internetowym www.aniakruk.pl, gdzie właścicielka opowiada o sobie i tym, jak rozwija rodzinny biznes biżuteryjny.