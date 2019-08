Zdjęcia użytkowników w sklepie internetowym pomagają zwiększyć sprzedaż

Każdy sklep internetowy posiada następujące elementy: zdjęcia produktów, opis produktów, cenę, informację o wariantach produktów i przycisk „dodaj do koszyka”. Jak można zwiększyć częstotliwość korzystania przez użytkowników z tego ostatniego? Ciekawym pomysłem może być wykorzystanie treści tworzonych przez samych klientów.

O jakie treści chodzi? Jak działają? Jakie są ich efekty? I które polskie sklepy internetowe już je wykorzystują?

User Generated Content – co to jest?

User Generated Content (UGC) to treści generowane przez użytkownika. Należą do nich wszystkie te elementy sklepu internetowego, które pochodzą od jego klientów. Mogą to być: oceny produktów, recenzje, opinie oraz zdjęcia od klientów. Według badania Retail Social Proof Barometer, ponad połowa użytkowników uważa recenzje i opinie jako pomocne przy dokonywaniu zakupu. Jest to trzeci najbardziej pożyteczny według badanych czynnik przy robieniu zakupów, po dokładnym opisie i zdjęciach (70%) i informacji o zakupach i zwrotach (62%). A im więcej opinii i recenzji – tym lepiej. A jeszcze lepiej – gdy są to zdjęcia innych użytkowników, co jest najbardziej zaawansowaną i pożądaną formą UGC.

Jak to działa?

29% klientów deklaruje, że woli w sklepie internetowym oglądać zdjęcia pochodzące od innych klientów od profesjonalnych zdjęć. Jednocześnie tylko 16% ujętych w badaniu firm oferuje takie treści. Najczęściej są to sprzedawcy z branż beauty, elektroniki i mody.

Jakie są korzyści?

Co zyskujesz, zamieszczając zdjęcia od swoich klientów na stronie swojego sklepu? Zdjęcia dotychczasowych klientów mogą przekonać potencjalnego nowego klienta do zakupu danej rzeczy – jeśli nie jest przekonany, że na przykład dana koszula będzie wyglądała na nim tak dobrze, jak na profesjonalnym modelu, a okaże się, że człowiek taki jak on wygląda w niej świetnie – nie będzie się wahał. Ponadto UGC może pomóc zredukować liczbę zwrotów produktów. UGC pozwala także na stworzenie większego poczucia wspólnoty, skrócenie dystansu między sprzedawcą a klientem – to zdecydowanie świetna opcja dla sklepów nowoczesnych, skierowanych do ludzi młodych czy sprzedających produkty bardzo osobiste lub wyjątkowe, np. przeznaczone na specjalne okazje, jedyne w swoim rodzaju itp.

A jakie polskie sklepu internetowe korzystają już z UGC?

By pomóc klientce w wyborze (LAVIKA)

Sklep internetowy LAVIKA oferuje eleganckie sukienki z przeznaczeniem na wesela. Jak sami deklarują, wierzą, że „pomoże to w podjęciu decyzji zakupowej innym osobom”. Sklep zachęca swoje klientki do przesyłania zdjęć w ich produktach – poprzez Facebooka lub adres mailowy. Dodatkową korzyścią dla oglądających zdjęcia jest przejście do danego produktu w sklepie po kliknięciu na zdjęcie danej klientki. Osoba zastanawiająca się nad zakupem może od razu porównać to, jak wygląda sukienka na modelce w sklepie z jej wyglądem na już zadowolonej klientce.

Zadowolone panny młode (A dream twig – Wedding Accessories)

Twórczynie biżuterii i ozdób do włosów z przeznaczeniem na ślub A dream twig wyszły naprzeciw potrzebom klientek, które chcą mieć pewność, że tego najważniejszego dnia w życiu będą wyglądały idealnie z kolczykami, grzebykami do włosów czy bransoletkami, oferowanymi przez ich sklep internetowy. Stworzyły zatem podstronę w swoim sklepie pn. Nasze Panny Młode, gdzie klientki sklepu dzielą się swoimi zdjęciami i opiniami na temat kontaktu ze sklepem. Potencjalne nowe klientki łatwo znajdą interesujący je projekt na zdjęciach panny młodej, która ma już swój ślub za sobą, co skuteczniej rozwiewa ich ewentualne wątpliwości odnośnie zakupu produktu. Właścicielki sklepu internetowego wykorzystują w budowaniu bazy zdjęć swoich klientek fakt, że ich relacja z nimi jest relatywnie bliska – klientki często dopytują o produkty, proszą o dodatkowe informacje lub składają indywidualne zamówienia, więc łatwo je „przy okazji” zachęcić do podzielenia się swoimi zdjęciami i opinią.

Instagram w ruch! (eobuwie.pl)

Zdjęcia swoich klientów publikuje także sklep internetowy eobuwie.pl. Zachęca on swoich klientów do podzielenia się swoimi stylizacjami z wykorzystaniem butów, zakupionych właśnie w tym sklepie hasłem „Pokaż swój styl z @eobuwie”. Sklep wykorzystuje w tym przypadku jedno z mediów społecznościowych – Instagram i modę na dzielenie się ze znajomymi ładnymi zdjęciami swoich dopracowanych stylizacji, trochę na wzór modelek i gwiazd.