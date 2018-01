ZenCard dla klientów firmowych PKO Banku Polskiego

Niespełna rok po zakupie spółki fintechowej przez PKO Bank Polski, technologia ZenCard została udostępniona klientom firmowym banku. ZenCard umożliwia przedsiębiorcom organizowanie akcji promocyjnych i rabatowych w ich punktach handlowo-usługowych z wykorzystaniem karty płatniczej i terminala POS.

Platforma opracowana przez ZenCard jest zintegrowana z terminalem płatniczym i pozwala na rezygnację z wielu oddzielnych kart lojalnościowych i aplikacji instalowanych na telefonie, na rzecz jednej wirtualnej połączonej z dowolną kartą płatniczą klienta. System automatycznie i w czasie rzeczywistym, już podczas płatności kartą czy telefonem w terminalu, nalicza rabaty i zniżki. Dodatkowym atutem ma być łatwość w przystąpieniu do programu – wyrażenie zgody przez klienta za pośrednictwem terminala płatniczego trwa kilka sekund. Z analiz wynika, że w firmach, które dotychczas skorzystały z rozwiązania ZenCard, liczba osób rejestrujących się do programu lojalnościowego jest 5-krotnie większa w stosunku do innych programów, 37 proc. więcej klientów powraca do danego punktu handlowego, a wartość zakupów klientów jest wyższa o 40 proc.

Od dziś dla przedsiębiorców będących klientami PKO Banku Polskiego oraz korzystających z terminali eService jest dostępne gotowe i kompleksowe narzędzie do efektywnego zachęcania klientów do częstszych zakupów. Oferta obejmuje doradztwo w zakresie przygotowania kampanii, indywidualnie przygotowywane regulaminy promocji, komunikację z klientami poprzez SMS, obsługę posprzedażową w postaci raportów z kampanii, szkolenie personelu, materiały marketingowe, a także zapewnienie zgodności z RODO. Mogą z niej skorzystać zarówno mikrofirmy, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa oraz korporacje.

Technologia ZenCard jest bardzo atrakcyjna dla małych i średnich firm, dla których prowadzenie programów lojalnościowych na własną rękę było dotychczas często zbyt dużym obciążeniem finansowym i logistycznym, jak również dla dużych sieci handlowych i usługowych, które dzięki gotowemu rozwiązaniu mogą znacząco zwiększyć efektywność swoich obecnych działań lojalnościowych i marketingowych. Wchodząc na początku 2017 roku do Grupy PKO Banku Polskiego, zapoczątkowaliśmy zupełnie nowy etap współpracy pomiędzy światem bankowości a fintechami, a efekty są już dziś dostępne dla dużej grupy klientów – mówi Krzysztof Klimczak, prezes ZenCard.

Na start PKO Bank Polski wspólnie z ZenCard przygotował promocję, w ramach której przez 3 miesiące można za darmo wypróbować działanie programu, także bez ponoszenia opłaty instalacyjnej. Promocja jest prowadzona w oddziałach PKO Banku Polskiego w całej Polsce, w których można uzyskać informacje o technologii ZenCard, a także otrzymać specjalny kod uprawniający do skorzystania z promocji. Regulamin jest dostępny na stronie ZenCard.

Spółka fintechowa ZenCard od początku 2017 roku jest częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W połowie 2017 roku ZenCard w pełni zintegrował się technicznie z siecią terminali eService i ma na koncie dwa duże projekty z ogólnopolskimi sieciami handlowymi – kampanię promocyjną dla Visy i MAKRO, a także współpracę z siecią drogerii Super-Pharm umożliwiającą szybką i wygodną rejestrację klientów do największego w Polsce klubu lojalnościowego LifeStyle z poziomu terminala płatniczego. ZenCard rozpoczął także w tym roku współpracę z największym fińskim bankiem OP Financial Group. W wyniku wygranego konkursu „OP Smart Commerce”, polski fintech oraz troje pozostałych laureatów, uruchomią w 2018 roku projekty wprowadzenia swoich technologii na rynek fiński przy udziale największej instytucji finansowej Finlandii.