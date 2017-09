Zmiany na Allegro wpływają na sprzedaż

Niemal połowa sklepów internetowych oprócz kanałów własnych prowadzi również sprzedaż na Allegro. Jednak przez zmiany w polityce tego portalu sprzedawcy sprzedają mniej. Według danych platformy Shoper, niższe przychody dotyczą szczególnie branży dziecięcej, mody, akcesoriów i sportu.



Dla sprzedawców internetowych serwisy, takie jak Allegro, DaWanda czy Mustache, stanowią dodatkowy punkt styku z marką. Prowadzą oni równolegle sprzedaż we własnym sklepie internetowym oraz na zewnętrznym portalu, by docierać do klientów różnymi kanałami. Z ostatniego rocznego raportu platformy Shoper, ze stycznia bieżącego roku, wynikało, że niemal połowa (49 proc.) sklepów korzystających z tego oprogramowania sprzedaje również na Allegro.

Czy wprowadzone w ostatnich miesiącach przez Allegro zmiany w zasadach publikowania i promowania ofert na portalu wpłynęły realnie na sprzedaż sklepów? Z zestawienia danych o sklepach z platformy Shoper sprzedających na portalu aukcyjnym wynika, że niektóre sklepy na Allegro sprzedają wyraźnie coraz mniej.

Dzieci, odzież, akcesoria i sport sprzedają mniej

Udział sprzedaży na Allegro wśród całkowitej sprzedaży sklepów spadł o kilka procent, ale duże różnice widać szczególnie w kilku branżach. Największe spadki na Allegro w tym roku w porównaniu do 2016 ponieśli sprzedawcy branży dziecięcej i odzieżowej – udział z portalu aukcyjnego w ich przychodach spadł o 21 proc. Sprzedaż na Allegro miała również mniejszy udział w całkowitej sprzedaży w sklepach z działu upominki i akcesoria (- 16 proc.) oraz sport i podróże (- 13 proc.).Warto zauważyć, że do tej pory były to sklepy, które na portalu aukcyjnym sprzedawały zazwyczaj więcej niż przez własny e-sklep. Obecnie uzyskują oni większe przychody z kanału własnego niż z Allegro.

Jednocześnie te same cztery branże odnotowały największy spadek przychodów z Allegro. Najwięcej, bo o 31 proc., spadły przychody sklepów z branży sport i podróże. Sklepy oferujące artykuły dla dzieci straciły 27 proc., a podmioty sprzedające modę oraz upominki i akcesoria – po 23 proc. przychodów.

Trudno jednoznacznie oceniać, dlaczego przychody z Allegro spadły. Powodem mogą być zmiany wprowadzane sukcesywnie w tym serwisie, skutkujące zwiększeniem kosztów sprzedaży. Drugim powodem może być wejście na Allegro dużych marek, z którymi trudniej konkurować mniejszym podmiotom. Warto zaznaczyć też, że Allegro swój debiut w sprzedaży detalicznej zaczęło właśnie od kategorii dziecięcej, co po kilkunastu miesiącach przyniosło efekty. Od jakiegoś czasu zauważamy też zwiększone zainteresowanie inwestowaniem we własny kanał sprzedaży i wspieranie go działaniami reklamowymi, m.in. kampaniami AdWords, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie sprzedaży w e-sklepie -Jacek Zientkiewicz, Brand Manager platformy Shoper.

Nie wszyscy tracą

Nie wszystkie branże odnotowują w tym roku straty na Allegro. Bardzo dobrze sobie radzą komputery i żywność. Sklepy zajmujące się sprzedażą komputerów mogą się cieszyć aż 120 proc. wzrostem przychodów z transakcji na portalu, a ich udział z Allegro w przychodach wzrósł o 8 proc. Przychody sprzedawców artykułów spożywczych na portalu zwiększyły się o jedną trzecią przy jednoczesnym wzroście udziałów Allegro w sprzedaży o 19 proc.

Dane pochodzą ze sklepów korzystających z platformy Shoper, które prowadziły sprzedaż na Allegro w okresie czerwiec-lipiec 2016 i 2017.