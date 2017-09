Zostań globalnym zwycięzcą Chivas The Venture

Rozpoczęła się trzecia polska edycja globalnego programu Chivas The Venture – konkursu dla startupów odpowiedzialnych społecznie. Młodzi przedsiębiorcy już po raz kolejny mają szansę, by osiągnąć międzynarodowy sukces oraz wygraną z puli 1 miliona dolarów.



W ostatnich latach wśród globalnych zwycięzców znaleźli się Siam Organic – laureat tegorocznej edycji dostarczający lokalnym rolnikom rozwiązania do uprawy ryżu wolnego od GMO oraz Conceptos Plasticos – firma triumfująca w 2016 roku, zajmująca się budową domów z wykorzystaniem przetworzonych tworzyw sztucznych. Polscy startupowcy mogą już wkrótce dołączyć do tego elitarnego grona.

By zmienić świat

Program Chivas The Venture daje szansę autorom innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że świat zmienia się na lepsze. Dzięki niemu przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie zyskują niepowtarzalną szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów na poziomie lokalnym, a następnie na arenie międzynarodowej. Ponadto, każdy z uczestników globalnego etapu Chivas The Venture ma szansę na dofinansowanie, którego łączna pula wynosi 1 mln dolarów.

W tegorocznej edycji Chivas The Venture jury wybrało na zwycięzcę programu Siam Organic – firmę z Tajlandii, która pozwala lokalnym rolnikom rozwijać się i tworzyć rynek produktów ekologicznych, a dzięki temu także poprawiać ich własną sytuację materialną. Startup prowadzi szkolenia w zakresie certyfikowanych na całym świecie metod uprawy organicznej i umożliwia rolnikom znaczne zwiększenie ich zarobków, co w dużym stopniu przekłada się na jakość ich życia. Zwycięzcy przedsiębiorcy zostali wyróżnieni nagrodą w wysokości ponad 400 tys. dolarów. Pozostali finaliści również otrzymali finansowe nagrody, których łączna pula wyniosła niemal 600 tys. dolarów.

Ubiegłorocznym zwycięzcą programu został Conceptos Plasticos – pochodzący z Kolumbii twórcy startupu, którego idea polega na dostarczaniu rozwiązań budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych z odzysku. Działania Conceptos Plasticos mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, przeciwdziałanie marnotrawstwu tworzyw sztucznych, a także wspieranie zubożałych obszarów, dzięki dostarczeniu rozwiązania, które pozwala na szybką, wydajną i tanią budowę mieszkań. W wyniku zeszłorocznych obrad autorytetów ze świata biznesu właśnie ten startup uznano za najbardziej godny najwyższej nagrody i otrzymał dofinasowanie w wysokości ponad 350 tys. dolarów.

Edycja 2017/2018

Polscy przedsiębiorcy po raz kolejny maja szansę, aby dołączyć do elitarnego grona zwycięzców programu. Młodzi praktycy biznesu zainteresowani tegoroczną edycją mają szansę, aby zgłaszać swoje firmy do prestiżowego konkursu Chivas The Venture, którego globalnym ambasadorem jest aktor Javier Bardem. Jednym z podstawowych kryteriów, według którego oceniane będą zgłoszenia, jest szeroko pojęta użyteczność społeczna. Chętni mogą zgłaszać się do 31 października br. W grudniu zgłoszenia zostaną zweryfikowane i zaopiniowane przez kapitułę, w której zasiądą autorytety ze świata biznesu oraz środowiska startupowego. Wszyscy finaliści konkursu wezmą udział w cyklu dedykowanych warsztatów mentorskich, przygotowanych przez grupę ekspertów z dziedziny biznesu. Wybrany spośród nich zwycięzca, podczas gali finałowej polskiej edycji konkursu, będzie reprezentował Polskę w czasie globalnego finału wiosną 2018 roku, w trakcie którego powalczy o udział w dofinansowaniu wynoszącym 1 mln dolarów.

Szczegółowe zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.theventure.com.