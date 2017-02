Zenkit – pora sprawdzić nowe oprogramowanie do zarządzania zadaniami [startup]

Połączenie Todoist (lub np. Wunderlist), Trello, Excela i oprogramowania do tworzenia mapy myśli – brzmi atrakcyjnie? Powinniście sprawdzić więc Zenkit – może zmienić Wasze podejście do tego typu oprogramowania.

Od kilkunastu dni mam przyjemność testować Zenkit. Jest to nowy program do zarządzania zadaniami i projektami. Głównymi wyróżnikami ma być dostęp do wielopoziomowych widoków Kanban (np. z podziałem na przypisania, statusy czy działy w firmie) oraz mapa myśli. Testuję na tyle aktywnie, że przeniosłem tam jeden z projektów w którym uczestniczę. Projekt teraz jest w bardzo dynamicznej fazie i muszę powiedzieć, że Zenkit spełnia oczekiwania i co najważniejsze, dzięki szybkim zmianom widoków mam pod ręką wszystkie ważne informacje.

Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że Zenkit udostępnia nam listę zadań jaką znamy, tyle że przedstawia ją w wielu różnych widokach. Lubisz tryb pracy oparty na Kanban – proszę bardzo. Wolisz jednak zadania rozrysowane jako mapa myśli? Jeden klik i gotowe. Jesteś fanem Excela i chcesz wszystkie zadania widzieć jako aktywną tabelę? Wybierz tylko odpowiedni widok. Przy Zenkit możemy więc porzucić stare nawyki i sprawdzić jak będzie wyglądać nasza lista w zupełnie innym widoku.

Jednym z najważniejszych punktów, które są przydatne jeśli szukasz czegoś więcej niż listy zadań jest możliwość definiowania własnych pól przy zadaniach. Jakie to mogą być pola? Na przykład – status prac, przypisanie do działu, przypisanie do obszaru, pracochłonność, czy stawka za godzinę. Co ciekawe – przy zdefiniowaniu pola „pracochłonność” Zenkit będzie traktować to pole niczym Excel i będziecie mogli na nim wykonywać zadania.

Rozpoczęliśmy tworzenie Zenkit ponieważ żadne narzędzie nie spełniało naszych oczekiwań. Używaliśmy Trello w naszym zespole, ale szybko osiągnęliśmy limity i musieliśmy skorzystać z innych programów, aby sprawnie prowadzić projekty. Chcemy, aby Zenkit wyeliminował potrzebę korzystania z wielu odrębnych narzędzi, które nie potrafią wymieniać danych między sobą. Jest oczywiście wiele innych rozwiązań – jednak nasze pozwala połączyć GTD, Kanban, Tabele, Kalendarz i Mapy myśli. Niebawem również dodamy wykresy Gantta, analitykę i moduł CRM – powiedział Peter Oehler, COO Zenkit.

O samym programie z pewnością usłyszymy jeszcze wiele dobrego, tymczasem zachęcam do testowania i przysyłania twórcom swoich uwag. Zapewniam, że wszystkie czytają!