Czym jest e-biznes ?

e-biznes, czyli elektroniczny biznes, to ogólny termin odnoszący się do prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu internetu i technologii informatycznych. Jest to szeroki obszar, który obejmuje różne rodzaje transakcji, działań marketingowych, obsługi klienta i innych aspektów biznesowych, które są realizowane za pośrednictwem środowiska online. Może obejmować różne modele biznesowe, takie jak B2C (biznes do konsumenta), B2B (biznes do biznesu), C2C (konsument do konsumenta) itp. Rozwój technologii i rosnące zaufanie do zakupów online przyczyniły się do dynamicznego rozwoju e-biznesu na całym świecie.