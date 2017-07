Cloud Technologies udostępni reklamodawcom dane o zainteresowaniach użytkowników smartfonów

Cloud Technologies będzie dostarczać dane o zachowaniach i zainteresowaniach użytkowników urządzeń mobilnych.

Reklamodawcy będą mieli dostęp do informacji pochodzących z 30 krajów na świecie, w tym 50 mln anonimowych profili polskich internautów korzystających ze smartfonów i tabletów. Pierwszym nabywcą mobilnych danych będzie Adform, jedna z największych na świecie firm pośredniczących w sprzedaży reklam w Internecie.

Dotychczas Cloud Technologies za pośrednictwem swojej platformy OnAudience.com, dostarczała reklamodawcom wyłącznie dane o zainteresowaniach użytkowników komputerów stacjonarnych i laptopów oraz stron mobilnych. Obecnie notowana na NewConnect spółka gromadzi i analizuje również informacje z urządzeń takich jak smartfony czy tablety. Zdaniem Piotra Prajsnara, CEO Cloud Technologies, to dane mobilne mają ogromny potencjał, bo dostarczają najbardziej precyzyjnych informacji o zainteresowaniach internautów.

Od dłuższego czasu pracowaliśmy nad rozwojem technologii umożliwiających pozyskiwanie danych z urządzeń mobilnych o zainteresowaniach ich użytkowników. Klienci chcą docierać do rosnącego grona użytkowników smartfonów ze spersonalizowaną reklamą, adekwatną do ich faktycznych potrzeb i zainteresowań, ponieważ coraz więcej czasu spędzają oni przed ekranami „komórek” czy tabletów. To kopalnia wartościowych informacji — przekonuje.

Dane mobilne OnAudience.com, platformy opracowanej przez Cloud Technologies, pochodzą z 30 rynków świata, największe z nich to Włochy oraz Turcja, gdzie spółka posiada ponad 100 mln anonimowych profili mobilnych internautów. Każdy taki profil przypisany jest do konkretnego urządzenia i użytkownika. Na polskim rynku dostępnych jest ponad 50 mln profili podzielonych na grupy utworzone na podstawie charakteru posiadanych przez internautę aplikacji. Taksonomia aktualnie obejmuje 49 grup, które segmentowane są zgodnie z modelem obecnym w AppStore i Google Play. Największe z nich to Tools, Communication oraz Music and Audio. Ponadto, platforma OnAudience.com daje swoim użytkownikom możliwość tworzenia indywidualnych segmentów.