Fachowcy.pl mają już blisko 2 tys. klientów

W listopadzie spółka podpisała 173 nowe umowy abonamentowe, co oznacza że liczba klientów wzrosła do blisko 2 tys. Oznacza to przyrost o blisko 100 proc. w ciągu roku.

Wartość umów podpisanych w listopadzie 2016 r. przekroczyła 0,5 mln złotych co stanowi rekordowy wynik. Sprzedaż produktów liczona na handlowca wzrosła w listopadzie o 28 proc. z 3,1 umów na osobę w październiku do 4,3 w listopadzie. W grudniu spółka planuje zatrudnienie kolejnych 8 handlowców, tym samym powiększając zespół handlowców do 46 osób oraz rozbudowę zespołu call center o 10 konsultantów. Wysoka sprzedaż w listopadzie przybliża nas do przełomowego momentu czyli osiągnięcia progu rentowności. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami dojdzie do niego na przełomie bieżącego i nadchodzącego roku, a najbliższy kwartał będzie pierwszym okresem sprawozdawczym, który zakończymy na plusie. Jednocześnie stale zwiększamy liczbę handlowców i poprawiamy ich efektywność dzięki czemu w 2017 r. będziemy mogli utrzymać wysokie tempo wzrostu liczby klientów i zrealizować prognozy na przyszły rok – powiedział Piotr Surmacki, Prezes Fachowcy.pl Ventures. W przyszłym roku Spółka planuje przychody na poziomie 18,39 mln zł i 7,37 mln zł zysk netto. Jednocześnie Fachowcy.pl Ventures podtrzymują realizację celów finansowych na ten rok (5,94 mln zł przychodów i 1,93 mln zł straty netto).