Fachowcy.pl podwoili liczbę klientów ciągu roku

W ciągu dwunastu miesięcy liczba klientów Fachowcy.pl, serwisu wspierającego pozyskanie zleceń i nowych klientów z internetu, podwoiła się i obecnie wynosi 2 672. W kwietniu liczba ta wzrosła o 148 firm. Całkowita wartość umów wyniosła 480 tys. PLN.

Sprzedaż w kwietniu była o 102 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale o 24 proc. niższa niż w marcu. Spadek sprzedaży był spowodowany wyłącznie mniejszą ilością dni roboczych. Średnia sprzedaż na handlowca wyniosła w kwietniu 4,2 pakiety vs 5,2 w marcu co oznacza, że mimo iż kwiecień pod względem ilości dni roboczych był o 21 proc. krótszy od marca, to średnia sprzedaż per handlowiec zmniejszyła się jedynie o 19 proc. – podsumował wyniki Damian Górka, Dyrektor Sprzedaży Spółki.

Aktualnie pracujemy nad nowymi kanałami sprzedaży, które zwiększą dodatkową efektywność kosztową pozyskiwania klientów. Ich wdrożenie zaplanowaliśmy w maju. – dodał Piotr Surmacki, prezes Fachowcy.pl Ventures.