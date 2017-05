Mobilna platforma m-commerce otwarta w bankowej aplikacji HAIZ

Firma Haiz Go, we współpracy z Alior Bankiem oraz epay Polska, dywizją sieci Euronet, otworzył w ramach aplikacji bankowej HAIZ mobilną platformę m-commerce z ofertą Euronet. Umożliwia ona partnerom sprzedaż produktów w formie m.in. doładowań, kart lub bonów podarunkowych.

Aplikacja mobilna HAIZ łączy funkcję komunikatora finansowego, usługi bankowe oraz platformę m-commerce. Ma stanowić sposób na szybkie zakupy, płatności i rozliczenia przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa transakcji. Wystarczy otworzyć dedykowany moduł w aplikacji, wybrać dostawcę i produkt, a następnie zapłacić bezpośrednio z jej poziomu, bez konieczności logowania się do bankowości internetowej. Doładowania lub bony można również podarować dziecku lub innej osobie.,

Oddziały bankowe zmieniają swój charakter i funkcje. Jesteśmy polskim fintechem, który bazując na otoczeniu biznesowym, technologii oraz partnerskiej współpracy z Alior Bankiem i Euronetem, podejmuje wyzwanie i wchodzi w proces przenoszenia klasycznego modelu obsługi bankowej do chmury – przekonuje Tomasz Janas, pomysłodawca aplikacji HAIZ. Naszą współpracę z Alior Bankiem chciałbym również pokazać jako wzór partnerstwa start-up – korporacja. Wdrożenie w Polsce spowodowało zainteresowanie naszym rozwiązaniem na innych rynkach. Aktualnie prowadzimy także bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące implementacji naszego produktu w krajach bałkańskich, Afryce i USA – dodaje.

Cieszymy się, że poprzez tak innowacyjny kanał dystrybucji jak mobilna platforma m-commerce w aplikacji HAIZ możemy zaproponować klientom usługi znane z naszej oferty kart prezentowych. Nasza strategia bazuje na produktach i dotarciu do klientów ceniących sobie nowe technologie, szeroką dostępność, bezpieczeństwo oraz prostotę. Dzięki udziałowi w projekcie opartym na aplikacji HAIZ chcemy dotrzeć do najmłodszych pokoleń, czyli grup niekoniecznie korzystających ze stacjonarnych punktów sprzedaży, ale preferujących rozwiązania mobilne – mówi Piotr Adamek, dyrektor zarządzający epay.

Dzięki integracji z Euronetem, aplikacja HAIZ jest pierwszą na świecie, w której mobilnie udostępniono kupony prezentowe partnerów Google Play, Nintendo, PlayStation, Spotify i Xbox. Ponadto na platformie pojawiły się bezpłatne kupony Uber i Termy Bukovina.

Alior Bank za wdrożenie aplikacji HAIZ otrzymał 11 maja 2017 roku w Londynie prestiżową nagrodę The Retail Banker International Award w kategorii Best Service Innovation. Jurorów przekonała przede wszystkim nowatorska formuła komunikatora finansowego umożliwiającego obsługę rozliczeń i transakcji, korzystanie z konta bieżącego bez względu na wiek, jednoczesną kontrolę rodziców, wprowadzenie do usług finansowych mechanizmów znanych z gier w postaci “osiągnięć” oraz pionierska platforma m-commerce.

Aplikacja mobilna HAIZ jest dostępna bezpłatnie dla telefonów z systemem iOS i Android.