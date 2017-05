Nowy pakiet Polecony eCommerce w ofercie Poczty Polskiej

Od 1 czerwca br. Poczta Polska ponownie uruchomi usługę Polecony eCommerce. Nowa, promocyjna oferta dedykowana jest klientom sprzedającym online.

Sprzedaż pakietów, prowadzona za pośrednictwem strony www.ecommerce.poczta-polska.pl, zostanie uruchomiona 1 czerwca. Pakiety, wraz z opakowaniem firmowym, zostaną doręczone do adresata w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty klienta. Nowa oferta, jak do tej pory, zawierać będzie opakowania, w których można przesyłać drobne przedmioty – kosmetyki, zabawki, książki lub odzież.

To usługa, z której dotychczas najchętniej korzystali użytkownicy platform sprzedażowych i portali aukcyjnych oraz małe sklepy internetowe. Po analizie oczekiwań klientów rozszerzyliśmy dotychczasową ofertę o nowe rodzaje pakietów, utrzymując możliwość pakietowego zakupu usługi nadania paczek przez eSprzedającego – mówi Paweł Kopeć, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży Poczty Polskiej. Celem Poczty Polskiej jest budowa sprzyjającego środowiska do rozwoju polskiego eCommerce, którego elementem jest dopasowanie form dostawy do różnego asortymentu sprzedawanego w internecie. – dodaje.

Co zawiera pakiet?

Pakiet zawiera odpowiednią ilość opakowań firmowych (5, 30, 50 lub 100 sztuk) o wymiarach, po rozszerzeniu opakowania: szerokość 210 mm x długość 300 mm x grubość 50 mm. Nowa usługa umożliwia nadanie przesyłek, o masie do 1 kg, z gwarantowanym terminem doręczenia dla Poleconego Priorytet w następnym dniu roboczym (D+1, pod warunkiem nadania do godz. 15.00) oraz dla Poleconego Standard do 3 dni roboczych (D+3). Standardowo każda przesyłka traktowana jest jako wartościowa do wysokości 100 zł.

Elektroniczna odprawa

Udogodnieniem zarówno dla sprzedających, jak i zwracających zakupiony towar, ma być aplikacja eNadawca. Elektroniczna rejestracja przesyłek, która jest niezbędna przy tej ofercie, skraca czas przygotowania przesyłek do nadawania oraz automatyzuje proces generowania dokumentów niezbędnych do wysyłki.

Poczta Polska oferuje 8 rodzajów pakietów:

Polecony eCommerce 5 standard – 27,45 zł netto za 5 szt. przesyłek standardowych,

Polecony eCommerce 30 standard – 156,00 zł netto za 30 szt. przesyłek standardowych,

Polecony eCommerce 50 standard – 255,00 zł netto za 50 szt. przesyłek standardowych,

Polecony eCommerce 100 standard – 490,00 zł netto za 100 szt. przesyłek standardowych,

Polecony eCommerce 5 priorytet – 35,60 zł netto za 5 szt. przesyłek priorytetowych,

Polecony eCommerce 30 priorytet – 204,90 zł netto za 30 szt. przesyłek priorytetowych,

Polecony eCommerce 50 priorytet – 336,50 zł netto za 50 szt. przesyłek priorytetowych,

Polecony eCommerce 100 priorytet – 653,00 zł netto za 100 szt. przesyłek priorytetowych.

Oferta obowiązuje do końca roku lub do wyczerpania zapasów, z możliwością wykorzystania zakupionych Pakietów Poleconych eCommerce do 31.03.2018 r.