Polski startup Nexbio walczy o milion dolarów

Nexbio, zwycięzca drugiej polskiej edycji Chivas The Venture, staje do pierwszego etapu walki o milion dolarów dofinansowania. Od 8 maja każdy będzie mógł wspomóc lubelski startup w globalnym finale konkursu.

Program Chivas The Venture wspiera młodych przedsiębiorców oraz startupy, które chcą osiągnąć sukces finansowy, angażując się jednocześnie w rozwiązywanie problemów społecznych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się niemal 6 tysięcy startupów ze wszystkich kontynentów. Każdy z 31 krajów biorących udział w programie wyłonił swojego zwycięzcę. Polskim laureatem konkursu został startup Nexbio.

Od 8 maja do 11 czerwca, lubelski startup będzie walczył w pierwszym etapie finału Chivas The Venture o 250 tys. dolarów (25% finałowej nagrody). Przez 5 najbliższych tygodni każdy będzie mógł wspomóc Nexbio w walce o zwycięstwo. Wystarczy wejść na stronę www.theventure.com i zagłosować na polskiego laureata Chivas The Venture. Co 7 dni dane głosujących są zerowane, co znaczy, że każdy może zagłosować ponownie. Co tydzień w wyniku głosowania między uczestników dzielona jest pula 50 tys. dolarów.

Nexbio to startup, którego celem jest opracowanie nowatorskich metod wykrywania chorób roślin uprawnych w bardzo wczesnym stadium. Za sterami przedsiębiorstwa stoi biotechnolog, dr inż. Adam Kuzdraliński. Jego startup skupia się na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i genetycznych do codziennego użytku. Dzięki temu już na wczesnym etapie rozwoju plonów możliwe będzie stosowanie odpowiednio dopasowanych, skutecznych środków ochronnych. To rozwiązanie ograniczy wykorzystywanie pestycydów i zwiększy bezpieczeństwo upraw.