Z pomocą Fachowcy.pl można rezerwować wizyty online

Spółka Fachowcy.pl zaprezentowała nową usługę w ramach swoich rozwiązań dla przedsiębiorców – możliwość rezerwacji wizyty online.

Wszyscy klienci Fachowcy.pl, posiadający wykupiony pakiet złoty i platynowy mają możliwość dodania nowego modułu rezerwacyjnego do swoich istniejących stron bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Zmieniamy całkowicie obecny rynek w zakresie rezerwacji wizyt. Bez dodatkowych kosztów, bez potrzeby dodatkowej aplikacji do zarządzania kalendarzem, bez potrzeby bycia klientem jakiejś platformy do rezerwacji wizyt. Na stronie www klienta wstawiamy jedynie przycisk “Umów wizytę” i on kieruje do strony z rezerwacją – podkreślił Piotr Surmacki, Prezes Fachowcy.pl Ventures.

Bardzo proste są ewentualne zmiany terminu lub odwołanie wizyty. Wystarczy zmiana w kalendarzu w telefonie, ewentualnie kliknięcie w link z SMS. Mimo swojej prostoty system umożliwia bardzo zaawansowane zarządzanie zasobami każdej firmy.

Bez problemu mogę skompilować zestaw rezerwacyjny gdzie uwzględniam: osobę, narzędzia i stanowisko pracy. Przykładowo, żeby zrobić trwałą ondulację włosów potrzeba fryzjera, który to potrafi, potrzeba stanowiska gdzie można to zrobić, a na koniec potrzeba suszarki hełmowej do utrwalenia efektu – te wszystkie elementy składają się na wykonanie jednej usługi, a nasz system potrafi w prosty sposób zarządzać ich dostępnością. – dodał Piotr Surmacki.