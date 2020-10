Amazon wprowadza nowatorski sposób płatności zbliżeniowych: Amazon One, który skanuje dłoń w celu uwierzytelnienia transakcji płatniczych.

W przyszłości technologia może być używana do każdego rodzaju uwierzytelnienia tożsamości, np. do wejścia na stadion lub w celu weryfikacji karty lojalnościowej. Na początek Amazon wprowadza to rozwiązanie w wybranych sklepach stacjonarnych Amazon Go – umieszcza czytnik dłoni przy kasach sklepu.

Korzystanie z Amazon One jest proste. W celu rejestracji, trzeba włożyć kartę płatniczą do czytnika i zeskanować odcisk dłoni. Amazon podkreśla, że nie ma dwóch takich samych odcisków dłoni, tak jak odcisków palca, więc nowe rozwiązanie jest w pełni bezpieczne i jednocześnie – w porównaniu ze skanem twarzy – gwarantuje większą prywatność.

Spółka zapewnia, że zadbała o bezpieczeństwo danych biometrycznych, w tym o ochronę urządzenia Amazon One, za pomocą licznych zabezpieczeń. Skan dłoni nie jest przechowywany w urządzeniu – jest szyfrowany i wysłany do chmury Amazon, gdzie tworzony jest podpis dłoni. Klienci będą mogli usunąć swoje dane w dowolnym momencie.

Według Pawła Działaka, CEO Tpay – integratora płatności online, na przestrzeni ostatnich miesięcy firmy wręcz prześcigały się we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań płatniczych. Od płacenia chipem schowanym w spince do koszuli przez potwierdzenia transakcji skanem twarzy po płatności przez komunikator. W przypadku Amazon One dużym ułatwieniem jest brak konieczności zakładania konta w Amazon – wystarczy karta kredytowa i numer telefonu komórkowego.

Poza tym, patrząc na rosnącą popularność BLIKA w Polsce, widać, że trend odchodzenia od portfeli czy plastikowych kart już dawno się rozpoczął. Dzięki technologii identyfikacja jest znacznie łatwiejsza i nawet nasze ciało może być jedynym z identyfikatorów potrzebnych do dokonania płatności – mówi Paweł Działak.

Co więcej, klienci, którzy już korzystają z konta Amazon One, będą mogli zalogować się do witryny i zarządzać swoimi danymi, a także prześledzić historię transakcji.

Gigant technologiczny planuje wprowadzić Amazon One jako jedną z opcji płatności w kolejnych sklepach Amazon w najbliższych miesiącach. Spółka chce oferować to rozwiązanie także innym podmiotom, takim jak sklepy detaliczne, stadiony czy biurowce.