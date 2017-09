Fakturowo.pl – w ciągu kilku miesięcy chcemy zwiększyć liczbę klientów o 50 proc.

Fakturowo.pl to serwis umożliwiający wystawianie dokumentów księgowych. Uwagę na pewno zwraca duża liczba dostępnych szablonów nie tylko faktur, ale też rachunków, dowodów wewnętrznych, not czy nawet dokumentów magazynowych.

Jak opiszecie swój projekt w 100 słowach?

Fakturowo.pl to serwis dla tych, którzy szukają rozwiązania w kwestii szybkiego i prostego wystawiania dokumentów. Na portalu dostępnych jest aż 36 szablonów dokumentów księgowych. Można wystawiać je w 13 językach oraz w 36 walutach. Obsługa serwisu jest intuicyjna, wystarczy komputer (lub tablet) i dostęp do internetu. Obliczenia wykonywane są automatycznie. Gotowy rachunek można od razu przesłać na e-mail odbiorcy. Korzystać z portalu można po zarejestrowaniu konta – z dostępem do wszystkich funkcji lub bez rejestracji – z ograniczonym dostępem. Abonament wynosi zaledwie 50 zł na rok. Fakturowo.pl stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą działać nowocześnie, ekonomicznie i ekologicznie.

Skąd pomysł?

Pomysł zrodził się z naszych własnych potrzeb. Potrzebowaliśmy prostego narzędzia do sprawnego wystawiania faktur i innych tego typu rachunków. Te dostępne na rynku nie spełniały jednak naszych oczekiwań i postanowiliśmy stworzyć własny program.

Jak wygląda Wasz zespół? W jakim stopniu korzystacie z usług firm zewnętrznych?

Naszą grupą docelową są ludzie świadomi, dla których ważne jest wykorzystywanie przy pracy najbardziej optymalnych rozwiązań, dzięki którym można zmniejszać koszty, działać w zgodzie z ekologią i tym samym budować pozytywny wizerunek firmy w oczach kontrahentów i klientów

Nasz zespół to szereg specjalistów, począwszy od wysoko wykwalifikowanych informatyków i programistów, dbających o sprawne funkcjonowanie portalu i bezpieczeństwo jego użytkowania, a skończywszy na marketingowcach, którzy sprawują piecze nad promocją serwisu. Są to zarówno osoby, które na stałe współpracują z firmą, jak i freelancerzy i firmy zewnętrze, z których pomocy korzystamy podczas realizacji nowych celów.

Co jest Waszym atutem? Jaki problem rozwiązujecie?

Portal Fakturowo.pl to odpowiedź na potrzeby wszystkich tych, którzy pragną wykorzystywać nowoczesne rozwiązania, dzięki którym można oszczędzać czas i pieniądze. E-dokumenty na Fakturowo.pl wystawia się prosto i szybko, bo program sam dokonuje wszelkich obliczeń księgowych. W ten sposób całkowicie eliminujemy również koszty związane z drukiem i wysyłką. Wszystko odbywa się online, dokumenty przesyłamy błyskawicznie na elektroniczne skrzynki pocztowe naszych kontrahentów. E-faktury to także rozwiązanie ekologiczne, korzystając z nich przyczyniamy się do ograniczenia wycinki lasów, zużywania mniejszej ilości energii elektrycznej i zanieczyszczenia wody.

Kto jest Waszą najważniejszą konkurencją? Jakie widzicie bariery w rozwijaniu Waszego projektu?

Trudno wskazać konkretnego konkurenta, istnieje wiele podobnych aplikacji i każda oferuje coś innego, jednakże dla dobrych i sprawdzonych rozwiązań zawsze znajdzie się miejsce. Nie ma dla nas barier w rozwoju, naszym celem jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań i stworzenie serwisu, który będzie odpowiedzią na wszystkie potrzeby potencjalnych użytkowników, wsłuchujemy się w te potrzeby i nieustanie udoskonalamy i modernizujemy stronę. Jak na razie idzie nam bardzo dobrze.

Czy szukacie partnera, który pomógłby rozwijać projekt?

Na tym etapie nie skupiamy się na poszukiwaniu konkretnego partnera biznesowego. Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie propozycje współpracy.

Jaki macie model biznesowy i do kogo chcecie docierać?

Nasz model biznesowy to model abonencki. Oznacza to, że aby korzystać ze wszystkich funkcji portalu, należy uiścić abonament – 50 zł na rok. Naszą grupą docelową są ludzie świadomi, dla których ważne jest wykorzystywanie przy pracy najbardziej optymalnych rozwiązań, dzięki którym można zmniejszać koszty, działać w zgodzie z ekologią i tym samym budować pozytywny wizerunek firmy w oczach kontrahentów i klientów. Projektując portal, skupialiśmy się na tym, by jego obsługa była intuicyjna, by nikt nie miał problemu z jego użytkowaniem. Korzystać z niego mogą z powodzeniem firmy, indywidualni przedsiębiorcy, freelancerzy czy też biura księgowe.

Jak definiujecie swój cel biznesowy na najbliższe pół roku?

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy chcemy zwiększyć liczbę użytkowników portalu o 50 proc. Działania, dzięki którym chcemy osiągnąć ten cel, zakrojone są na szeroką skalę i część z nich już została wcielona w życie.

Jakie są Wasze plany rozwojowe?

Chcemy uzupełnić portal o dodatkowe funkcje, by maksymalnie zwiększyć jego użyteczność i trafiać w potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Uważnie słuchamy wszelkich sugestii, które napływają do nas z zewnątrz i staramy się dopasować do zmieniającego się rynku. Nasze plany obejmują także zaawansowaną promocje portalu, chcemy, by wieść o możliwości łatwego i ekonomicznego generowania faktur niosła się daleko, by z portalu korzystało jeszcze więcej osób.

