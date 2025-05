Gamifikacja w marketingu sensorycznym – z perspektywy praktyka

Autorem artykułu eksperckiego jest Aleksandra Potrykus, Vice President Mood Media CEE. Jeśli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem własnego artykułu eksperckiego, zachęcamy do współpracy.

Czy kiedykolwiek złapali się Państwo na tym, że zakupy potrafią wciągnąć niczym dobra gra? Nie mam na myśli tylko polowania na promocje, ale prawdziwe doświadczenie, które angażuje, bawi i zostaje w pamięci na długo po wyjściu ze sklepu. Z perspektywy mojej pracy w Mood Media widzę, jak dynamicznie zmieniają się oczekiwania klientów – dziś nie wystarczy już tylko produkt na półce. Klient chce przeżyć coś wyjątkowego, poczuć się częścią historii marki, a nawet… wygrać coś po drodze.

Gamifikacja w marketingu sensorycznym to odpowiedź na te oczekiwania. Łącząc mechanizmy znane z gier – punkty, poziomy, wyzwania, nagrody czy rywalizację – z bodźcami oddziałującymi na zmysły, tworzymy zupełnie nową jakość doświadczeń zakupowych. I nie jest to już science fiction, tylko codzienność w najlepszych kampaniach na świecie.

Uwielbiam obserwować, jak światowe marki sięgają po grywalizację. Sephora pozwoliła swoim klientom „przeglądać” produkty jak w aplikacji randkowej, co nie tylko ułatwiło wybór, ale i rozładowało zakupowy stres. Nike SNKRS zamieniło premiery butów w wyzwania i miejskie gry terenowe, a Nescafé w Chorwacji przykuło kubki do kawy do miejskich ławek, by zachęcić przechodniów do zabawy z aplikacją i nagrodzić ich darmową kawą. To nie tylko świetna zabawa – to realne budowanie relacji z marką.

Dlaczego to działa? Psychologia jest tu bezlitosna: kochamy nagrody, rywalizację, poczucie postępu i personalizację. Każdy zdobyty punkt czy odznaka daje nam zastrzyk dopaminy. Możliwość porównania się z innymi, wspólna zabawa, czy nawet indywidualnie dobrane wyzwania – to wszystko sprawia, że chętniej wracamy do miejsca, które daje nam frajdę.

W praktyce gamifikacja w marketingu sensorycznym to nie tylko dźwięk – choć interaktywne playlisty czy quizy muzyczne są coraz popularniejsze. To także ekrany dotykowe z grami i wyzwaniami, zapachowe zagadki czy sensoryczne instalacje reagujące na ruch i dotyk. Każdy zmysł można zaangażować w zabawę – a im więcej zmysłów, tym silniejsze doświadczenie.

Jako Mood Media chcemy iść o krok dalej, łącząc grywalizację z możliwościami sztucznej inteligencji. Dzięki AI możemy analizować zachowania klientów i w czasie rzeczywistym dopasowywać wyzwania, nagrody czy komunikaty sensoryczne do ich preferencji. To już nie jest masowa rozrywka, ale hiperpersonalizowane doświadczenie, które naprawdę buduje lojalność.

Co daje to biznesowi? Liczby są jasne: kampanie z elementami gry mogą podnieść zaangażowanie klientów nawet o 48% (JDSAA Journal, 2025). Interaktywne doświadczenia zwiększają wartość koszyka i częstotliwość powrotów, a programy nagród motywują do kolejnych wizyt. Co więcej, każda taka interakcja to cenne dane, które pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby klientów.

Gamifikacja w marketingu sensorycznym to nie przyszłość – to teraźniejszość. To narzędzie, które pozwala markom wyróżnić się na tle konkurencji, budować emocjonalne więzi i tworzyć doświadczenia, o których klienci chcą opowiadać innym. I właśnie dlatego tak bardzo wierzę w jej potencjał – bo widzę, jak zmienia świat zakupów na lepsze.

Aleksandra Potrykus – ekspertka w dziedzinie customer experience, Vice Prezes Mood Media CEE. Specjalizuje się w wykorzystaniu muzyki, digital signage i zapachu w przestrzeniach komercyjnych, tworząc angażujące środowiska dla klientów. Prywatnie autorka piosenek i musicali, pasjonatka podróży i kreatywnych wyzwań.