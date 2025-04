Krajowa Izba Gospodarcza: 6,453 mld PLN w e-handlu detalicznym w lutym 2025

Według danych opublikowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, w lutym 2025 roku obroty w handlu detalicznym wyniosły 95,851 mld PLN. Wartość ta jest o 6,0% niższa w porównaniu do stycznia, ale o 0,1% wyższa niż w lutym roku 2024. Z analizy wynika, że 74,8% tych obrotów, co przekłada się na 71,696 mld PLN, pochodzi z placówek zatrudniających powyżej 9 osób, co w raportach określane jest jako sektor przedsiębiorstw. Wartość ta również spadła o 6,0% w porównaniu do stycznia, ale wzrosła o 0,6% w porównaniu do lutego 2024 roku.

Podsumowanie

• Obroty w handlu detalicznym w lutym 2025 roku wyniosły 95,851 mld PLN.

• E-handel w lutym 2025 roku osiągnął wartość 6,453 mld PLN.

• Kategoria pojazdy samochodowe, motocykle i części wzrosła o 284% r/r.

E-handel w lutym 2025 roku

W lutym 2025 roku obroty w e-handlu wyniosły 6,453 mld PLN, co stanowi 9,0% całkowitych obrotów handlu detalicznego w sektorze przedsiębiorstw. Wartość ta jest o 7,4% niższa niż w styczniu, co można uznać za efekt sezonowy. Zmniejszenie obrotów w e-handlu jest typowe dla tego okresu, gdyż konsumenci często ograniczają zakupy po intensywnym okresie świątecznym. Mimo to, w porównaniu do lutego 2024 roku, obroty w e-handlu wzrosły o 5,2%, co wskazuje na stabilny rozwój tego segmentu rynku.

Małgorzata Zienkowska, ekspertka z Cross-border.pl, zauważa, że „Polski e-handel pozostaje na stabilnym kursie, z typowymi dla początku roku, sezonowymi wahaniami”. Wzrost sprzedaży online o 5,2% rok do roku jest pozytywnym sygnałem, który potwierdza, że początek 2025 roku jest jednym z najmocniejszych od ponad pięciu lat.

Kluczowe kategorie wzrostu

Największym motorem wzrostu w lutym 2025 roku okazała się kategoria pojazdy samochodowe, motocykle i części, która według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej wzrosła aż o 284% w porównaniu do roku ubiegłego. Taki wynik wskazuje na rosnące zainteresowanie zakupami motoryzacyjnymi w internecie, co może być efektem zmieniających się preferencji konsumentów oraz rosnącej dostępności produktów online.

Pozostałe segmenty rynku detalicznego pozostają w fazie stabilizacji, oczekując na pierwsze oznaki wiosennego ożywienia. W e-handlu wiosna często wiąże się z nowymi kampaniami sprzedażowymi oraz zwiększoną aktywnością konsumentów, co może wpłynąć na dalszy rozwój tego sektora.

Podsumowując, dane przedstawione przez Krajową Izbę Gospodarczą wskazują na dynamiczny rozwój polskiego rynku e-handlu, mimo sezonowych wahań. Wzrost obrotów w e-handlu o 5,2% w porównaniu do roku ubiegłego oraz znaczący wzrost w kategorii motoryzacyjnej mogą być zachętą dla przedsiębiorców do dalszego inwestowania w sprzedaż online. Warto obserwować nadchodzące miesiące, które mogą przynieść nowe możliwości oraz wyzwania dla sektora detalicznego.

Raport jest do pobrania ze strony Krajowej Izby Gospodarczej.