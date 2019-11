Najlepsze techniki na pozyskanie powracającego klienta w e-commerce

Pozyskanie klienta w działalności gospodarczej z gatunku e-commerce to sztuka. Tym większą sztuką jednak może się okazać pozyskanie powracającego klienta, który systematycznie będzie zaglądał do danego sklepu internetowego i dokonywał zakupów. Istnieje kilka technik, które mogą pomóc skłonić raz zdobytego klienta do powrotu do zakupów w to samo miejsce, nawet jeśli ma on do wyboru całe internetowe gąszcze innych witryn.

Nagradzanie stałych klientów – rabaty i obniżki

Każdy klient lubi dostawać specjalne, korzystne warunki realizacji zakupów. Dlatego by zachęcić klientów do powrotu do realizacji zakupów w danym sklepie internetowym dobrym pomysłem może być odpowiednie skonstruowanie rabatów i obniżek dla lojalnych klientów. Preferencyjne warunki zakupu, a do tego określenie „stały klient” powinny skutecznie przywiązać klienta do dokonywania zakupów u swojego stałego dostawcy określonych produktów lub usług.

Sprawdzona zabawa w zbieranie punktów, czyli program lojalnościowy

Kolejny sposób na nawiązanie długotrwałej więzi między klientem a sklepem internetowym to opracowanie atrakcyjnego programu lojalnościowego – atrakcyjnego i dla klienta, i dla oferującego program. Zabawa w zbieranie punktów wymienianych na różnego rodzaju korzyści to sprawdzony jeszcze przed erą Internetu sposób na zainteresowanie klientów i wciągnięcie ich w sieć tych lojalnych. Można zdecydować o wymianie punktów na darmową dostawę, rabat czy gratisowy produkt ze sklepu. Warto tak opracować program, by był opłacalny on także dla właściciela biznesu e-commerce.

Ludzie są wygodni, czyli doskonała realizacja transakcji

Coraz częściej i coraz większej części klientów nie chodzi o cenę. Niejednemu użytkownikowi, który w sklepach internetowych szuka tego, czego często nie dostaje w sklepach tradycyjnych, czyli wygody i szybkiej realizacji zakupów, nie chce się dla niskiej ceny przedzierać przez nieestetyczny, nielogicznie skonstruowany i nieprzyjazny sklep internetowy. Dlatego warto zadbać o intuicyjność witryny, jej klarowny wygląd, dobre skategoryzowanie produktów, by łatwo można było znaleźć to, czego się poszukuje, ale i wygodne metody płatności (szybkie przelewy czy Blik to teraz pozycje obowiązkowe – nie warto kazać klientom samodzielnie wpisywać danych do przelewu) czy dobrą komunikację o statusach transakcji. Do wygodnego sklepu klientowi będzie bardziej po drodze! A może do zakupu dodać miły tekst albo drobny upominek czy też ładnie zapakować produkt tak, żeby klient czuł się obdarowany jak prezentem?

Dać się zapamiętać dobrze także po fakcie, czyli obsługa posprzedażowa i zwroty

Często o tym, czy klient powraca do danego sklepu, decyduje to, jak ocenia nie tylko produkt, który kupił i jego cenę, ale cały sposób realizacji zamówienia i czas po tym. Nawet po najtańsze produkty klient nie powróci drugi raz do sklepu, w którym poczuł się źle potraktowany, a szczególnie w przypadku którego miał problem ze zwrotem czy reklamacją. Czytelna procedura zwrotów, ułatwienia w ich realizacji (np. bezpłatny kurier, dostarczanie formularzy zwrotu z przesyłką, pozwalające uniknąć ich drukowania samodzielnie przez klienta) i uczciwe podejście do reklamacji – to są elementy, dla których klienci z chęcią wrócą do sklepu internetowego. Dobrą praktyką może być także dłuższy niż ustawowy termin zwrotu – na przykład do 30 dni. Wielu klientów może to docenić, będą przyzwyczajonymi do standardowego 14-dniowego okresu.

Nie tylko zakupy, czyli blog firmowy

Klient może zechcieć wracać do sklepu internetowego także, jeśli znajdzie w nim coś więcej niż produkty, których poszukiwał. Jeśli na danej witrynie internetowej znajdzie także ciekawe informacje na firmowym blogu – będzie się regularnie pojawiał. Ta opcja sprawdzi się szczególnie w sklepach internetowych ze specjalistycznymi produktami dla wąskich branż – tworząc merytorycznego bloga, można dostarczyć klientom dawkę profesjonalnej wiedzy i… pretekst do kolejnych zakupów.

Jeżeli sami jako właściciele firmy mamy mało czasu na zajmowanie się reklamą, warto skorzystać z oferty profesjonalnej agencji interaktywnej, która kompleksowo zajmie się Twoim sklepem internetowym.