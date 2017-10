Posprzatajmi.pl: “uberyzacja” rynku upraszcza proces zakupowy

Na rynku istnieje kilka podmiotów pośredniczących w usługach sprzątających. Czy Twórcom Posprzatajmi.pl uda się przekonać klientów do swojego projektu i jakie są jego atuty?

Jak opiszecie swój projekt w 100 słowach?

Co raz częściej mówi się o zjawisku „uberyzacji” rynku, czyli wykorzystaniu różnego rodzaju platform łączących klientów bezpośrednio z usługodawcami, które ułatwiają, przyspieszają i upraszczają proces zakupowy. Być może właśnie w Polsce powstaje kolejny „Uber”, który tym razem pomoże zadbać o porządek w mieszkaniu, domu czy biurze i rozwinie skrzydła nie tylko w naszym kraju.

Skąd pomysł?

Otóż założyciel naszego portalu – Dawid Fabiś – także poszukiwał kogoś, kto mógłby zająć się sprzątaniem jego mieszkania: Potrzebowałem kogoś zaufanego, godnego polecenia, kto mógłby posprzątać moje mieszkanie. Niestety, nie miałem do nikogo takiego kontaktu, więc postanowiłem zamówić usługę przez firmę sprzątającą. Okazało się, że na stronach internetowych nie ma informacji o osobach wykonujących zlecenia, o jakości ich pracy, jednak mimo wszystko zdecydowałem się na zamówienie usługi. Kiedy umówionego dnia czekałem już na przyjście fachowca z firmy sprzątającej, dostałem informację na pół godziny przed rozpoczęciem zlecenia, że osoba sprzątająca dedykowana do mojego zlecenia jednak nie może przyjechać i niestety nie ma też nikogo innego, kto mógłby ją teraz zastąpić.

To doświadczenie sprawiło, że Dawid zaczął analizować funkcjonowanie firm świadczących usługi sprzątania. Zauważył niuanse, które wymagały zmiany modelu funkcjonowania. W międzyczasie śledził też trendy ekonomiczne na rynkach polskim i światowym, takie jak collaborative economy, sharing economy, czy peer-to-peer economy. Poświęcił dużo czasu na poznanie tego tematu „od podszewki” – można się o tym przekonać, gdy opowiada: Żyjemy w czasach rynku e-commerce, przez Internet kupujemy wszelkiego rodzaju produkty, zamawiamy jedzenie oraz usługi i nikogo to już nie dziwi. Funkcjonujemy też jako społeczność globalna, w modelach sharing economy i peer-to-peer economy. Potwierdza to ogromna popularność platform takich jak Uber, BlaBlaCar czy AirBnB”.

W taki oto sposób, z połączenia potrzeby i rozczarowującego doświadczenia, obserwacji i szczerej fascynacji aktualnymi trendami powstał pomysł na posprzatajmi.pl.

Jak wygląda Wasz zespół? W jakim stopniu korzystacie z usług firm zewnętrznych?

Pracujemy w zespole mieszanym, ale jako entuzjaści ekonomii współpracy otaczamy się zaufanym gronem freelancerów.

Co jest Waszym atutem? Jaki problem rozwiązujecie?

Wyobraź sobie sytuację, że chcesz zamówić dla siebie usługę sprzątania. Najpierw szukasz w internecie ogłoszeń, pytasz znajomych o polecenia i zapisujesz sobie numery telefonów. Jest już zbyt późna pora, więc dopiero następnego dnia dzwonisz do osób wykonujących usługi sprzątania. Efekt jest następujący: pani Krystyna jednak dziś nie może, pani Danuta mieszka stanowczo za daleko, pani Barbara w ogóle nie odbiera telefonu, a pani Jadwiga mogłaby wykonać zlecenie, jednak jej stawka godzinowa jest dla Ciebie zbyt wysoka. Od wczoraj upłynęło już bezpowrotnie wiele czasu, a Ty nadal jesteś w punkcie wyjścia. A teraz wyobraź sobie, że wszystko może być o wiele szybsze i prostsze. Nie musisz na własną rękę szukać usługodawcy, dzwonić i pytać o dyspozycyjność, ani o ceny. Wystarczy kilka kliknięć o dowolnej dla Ciebie porze, a platforma posprzatajmi.pl zrobi to za Ciebie! Odpowiadając na potrzeby rynku, stworzono w Polsce serwis, którego pomysłodawca – Dawid Fabiś określa jako swoiste połączenie funkcjonalności Ubera i BlablaCar dla pomocy domowych. Zasadniczym celem portalu jest ułatwienie Ci życia, poprzez wyręczenie Cię w obowiązkach sprzątania, których nie chcesz lub nie możesz wykonywać oraz poprzez zaoszczędzenie Twojego czasu na poszukiwanie osób, które mogą Cię wyręczyć.

Kto jest Waszą najważniejszą konkurencją? Jakie widzicie bariery w rozwijaniu Waszego projektu?

Jest kilka firm w Polsce i Europie, które działają na tym rynku, ale w innym modelu biznesowym. Z naszych analiz wynika, że umiejętne połączenie zamówień online, z elementem społecznościowym w tej branży stosujemy tylko my.

Jaki macie model biznesowy i do kogo chcecie docierać?

Portal funkcjonuje w oparciu o model peer-to-peer, który można określić jako „ludzie dla ludzi”. Według Dawida Fabisia, posprzatajmi.pl jest pokrewne w działaniu do Ubera, ponieważ działa wg zasady „tu i teraz”. Wystarczy kilka kliknięć, aby zamówić usługę. Posiada również wspólne cechy z BlaBlaCar – każdy użytkownik ma wybór w zakresie jakości i ceny, a usługi świadczone są bezpośrednio przez ludzi dla ludzi. W wyborze pomagają rankingi osób sprzątających, wystawiane przez innych usługobiorców. Chcemy dotrzeć do każdego kto ma lokal do posprzątania: mieszkanie/dom/biuro (max. 250m2) oraz do osób/firm świadczących usługi sprzątania.

Jak definiujecie swój cel biznesowy na najbliższe pół roku?

Dzisiaj osiągnęliśmy już pozycję serwisu sprzątającego o najwiekszym zasięgu w kraju – osiemnaście największych miast. Za pół roku chcemy być obecni w każdym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce.

