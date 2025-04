Visa Click to Pay – nowe rozwiązania płatnicze w Autopay

Autopay, polski fintech, wprowadza na swojej platformie nowe rozwiązanie płatnicze – Visa Click to Pay. To jedno z pierwszych wdrożeń tego systemu w Polsce, które ma na celu uproszczenie procesu płatności kartą w internecie. Dzięki Visa Click to Pay klienci mogą teraz finalizować transakcje szybciej i wygodniej, co jest istotne w dobie rosnącej liczby zakupów online.

Podsumowanie

• Visa Click to Pay umożliwia szybsze i prostsze płatności online.

• Klienci nie muszą każdorazowo wprowadzać danych karty.

• Wdrożenie Visa Click to Pay może zwiększyć konwersję w e-sklepach.

• Technologia tokenizacji zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

Uproszczony proces płatności

Visa Click to Pay został stworzony, aby przenieść wygodę płatności zbliżeniowych do przestrzeni internetowej. Klienci korzystający z bramki płatniczej Autopay mogą teraz płacić w sklepach internetowych, używając Visa Click to Pay, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych karty. Wystarczy, że użytkownik wprowadzi dane karty tylko raz, co pozwala na założenie konta Click to Pay. Dzięki temu, podczas kolejnych zakupów, płatność można zrealizować jednym kliknięciem. Rozwiązanie to jest dostępne na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, komputery czy tablety, co czyni zakupy jeszcze bardziej dostępnymi.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wdrożenie Visa Click to Pay na platformie Autopay wprowadza nową jakość w płatnościach kartowych. Jak zauważa Wojciech Murawski, co-CEO Autopay, „finalizacja transakcji jest wygodniejsza i szybsza, co wpływa także pozytywnie na poziom bezpieczeństwa i zwiększa konwersję w e-sklepach”. Warto podkreślić, że według badania Autopay „Finanse w czasach niepewności”, 37% osób płaci kartą za zakupy w sieci. Wprowadzenie Visa Click to Pay może zatem przyczynić się do wzrostu liczby transakcji, co jest korzystne dla przedsiębiorców działających w e-commerce.

Bezpieczeństwo transakcji

Visa Click to Pay opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo, takich jak tokenizacja. Technologia ta zastępuje wrażliwe dane płatnicze zaszyfrowanym kluczem, co sprawia, że zakupy online stają się łatwiejsze i bardziej bezpieczne. Tokenizacja jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w walce z oszustwami w sieci. Z danych Visa wynika, że jej zastosowanie może zwiększyć wskaźnik autoryzacji transakcji o 4% oraz ograniczyć liczbę przypadków oszustw o 30%. Dzięki tym rozwiązaniom, przedsiębiorstwa mogą zapewnić swoim klientom wygodniejsze i bezpieczniejsze metody płatności.

Wprowadzenie Visa Click to Pay na platformie Autopay to krok w stronę uproszczenia procesu płatności online. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą cieszyć się szybszymi i bardziej komfortowymi zakupami, a przedsiębiorcy zyskują narzędzie, które może zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.