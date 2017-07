home.pl z nowym serwisem i darmowymi usługami do końca roku

home.pl, dostawca usług hostingowych, uruchomił nowy serwis internetowy. Do końca roku jego użytkownicy będą mogli skorzystać z usług dostawcy bez żadnych opłat. Szczecińska firma wprowadziła również miesięczne abonamenty ułatwiające rozliczenia.

Nowy serwis beta.home.pl docelowo ma stać się platformą dla kilkudziesięciu internetowych usług, adresowanych do małych oraz średnich przedsiębiorstw. home.pl będzie je wprowadzał stopniowo, podobnie jak funkcjonalności na stronie.

Nowa strona ma być znacznie bardziej przejrzysta i mieć łatwiejszy w obsłudze interfejs, dostosowany także do potrzeb rosnącej liczby użytkowników mobilnych. Nie tylko to odróżnia go od dotychczasowego serwisu.

Stworzyliśmy zupełnie nowy panel do zarządzania usługami z uproszczoną i wygodniejszą logiką kont. Obecnie klient może się zalogować do każdej usługi za pomocą jednego unikalnego loginu, co znacząco przyśpiesza korzystanie z platformy. Ułatwiliśmy także realizację zakupów, tworząc nowy proces rejestracji usług, w tym oddając do użytku jedną z najszybszych wyszukiwarek domen na rynku – zwraca uwagę Marta Puczyńska, dyrektor działu sprzedaży i marketingu home.pl.

Wraz z nową witryną home.pl wprowadził możliwość skorzystania z miesięcznych abonamentów na usługi, a także możliwość bezpłatnego testowania usług do końca roku. Wśród nich jest hosting. Darmowy pakiet Home Start, obejmuje certyfikat SSL, transfer bez limitu, 50GB pojemności, do 25 baz danych oraz pocztę e-mail. Za darmo przetestować można również hosting dedykowany platformie WordPress, z 10GB dyskiem SSD i nielimitowanym transferem.

Z okazji wprowadzenia nowej platformy, home.pl zrobił także ukłon w stronę sektora e-commerce. Właściciele sklepów internetowych albo przedsiębiorcy rozważający założenie internetowej działalności, mogą bezpłatnie skorzystać z gotowej platformy sprzedażowej. W skład pakietu eSklep Start wchodzą certyfikat SSL, 50GB pojemności serwera, pozbawiony limitów transfer, jak również szeroka gama szablonów, integracja z Facebookiem czy Allegro, obsługa płatności internetowych, systemy służące do fakturowania online oraz aplikacje zarządzające magazynem.

Oprócz hostingu, certyfikatów SSL i platformy e-commerce, użytkownicy serwisu beta.home.pl mogą też skorzystać z oferty darmowych domen.

Jako jedyna firma na świecie wprowadziliśmy możliwość rejestracji domeny .online za darmo. Jest to jedna z najpopularniejszych nowych domen na rynku, dzięki czemu wiele atrakcyjnych nazw jest jeszcze dostępnych do rejestracji – dodaje Dariusz Kowalski z home.pl.

Nowy serwis dostępny jest pod adresem beta.home.pl.