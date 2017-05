Nagroda dla GetResponse za rozwój wiedzy na temat marketing automation

Amerykański portal biznesowy The DemandGen Report, wyróżnił statuetką Killer Content Award 2017 kampanię contentową GetResponse z udziałem influencerów. Eksperci portalu docenili wysoki poziom wiedzy oraz profesjonalizm działań wokół Marketing Automation Hub – projektu wspierającego wprowadzenie na rynek marketing automation.

Marketing Automation Hub to portal o automatyzacji marketingu, gdzie eksperci dzielą się wiedzą na temat różnych aspektów automation: od emaili, przez content, aż po social media. W projekt zaangażowali się światowej klasy specjaliści, m. in. Jason Falls, Jeff Bullas, Erik Qualman, Kath Pay, Dave Chaffey, Lon Safko, Ann Handley, Michael Brenner i Jamie Turner. W pierwszej fazie kampanii zespół GetResponse wraz z ekspertami stworzył ponad 65 różnych treści edukacyjnych: webinarów, ebooków, filmów video oraz blog postów. Specjaliści z Demand Gen Report, którzy na co dzień zajmują się analizą globalnych trendów marketingu w branży B2B, co roku wyróżniają firmy tworzące najbardziej angażujące treści i kampanie.

Ogłoszenie zwycięzców i oficjalne wręczenie statuetek Killer Content Award 2017 odbyło się podczas konferencji 2017 B2B Marketing Exchange w Scottsdale w Arizonie. W tym roku GetResponse znalazło się w gronie laureatów wśród takich firm takich jak: IBM, Oracle, Uberflip, FedEx czy Thomson Reuters.

Marketing Automation Hub to dla nas bardzo ciekawy projekt. Jesteśmy zadowoleni z efektu i dumni z pracy całego zespołu, który za nim stoi. To wyróżnienie to dowód na to, że kampanie z udziałem influencerów mają sens również w branży MarTech, pod warunkiem, że są od początku do końca przemyślane. Udało nam się stworzyć miejsce w sieci pełne profesjonalnych treści edukacyjnych i rozkręcić wokół niego globalną kampanię z udziałem influencerów. Naszym celem jest dalsze rozwijanie tego projektu w taki sposób, żeby stanowił podstawowe źródło wiedzy na temat marketing automation i podsuwał marketerom kolejne pomysły – powiedziała Ewa Puchalska, Brand Communications Manager GetResponse.

Portal wiedzy Marketing Automation Hub to contentowe uzupełnienie najnowszej funkcjonalności platformy GetResponse: Marketing Automation. Dzięki Marketing Automation w GetResponse marketerzy, którzy nie mieli do tej pory styczności z tym narzędziem mogą w prosty sposób stworzyć swoje pierwsze kampanie automation. Szybki dostęp online i prosty w obsłudze panel sprawiają, że pierwsze kroki z automatyzacją stają się łatwiejsze.