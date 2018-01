Agnieszka Zawistowska, dyrektor UPC Biznes: THINK BIG może być przepustką do globalnego rozwoju

Firma UPC organizuje THINK BIG, konkurs dla młodych przedsiębiorstw. Właśnie kończy się faza eliminacyjna do piątej już edycji programu. Z Agnieszką Zawistowską, dyrektor UPC Biznes rozmawiamy o tym, do kogo skierowany jest program i dlaczego warto wziąć w nim udział.

W naszej rozmowie pojawiają się również pytania o wnioski z badania, które zostało przeprowadzone przed nową edycją konkursu. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie czynniki zdaniem przedsiębiorców najlepiej sprzyjają rozwojowi małych firm, a jakie ten rozwój hamują. Zachęcamy do lektury wywiadu.

Do kogo skierowany jest program THINK BIG i dlaczego warto wziąć w nim udział?

THINK BIG to program skierowany do przedsiębiorców z Polski, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier, którzy prowadzą swoje projekty biznesowe w oparciu o nowe technologie i chcieliby rozwijać je, korzystając z wiedzy i doświadczenia globalnych partnerów. Udział w programie THINK BIG może być przepustką do globalnego rozwoju biznesu. W trakcie programu przedsiębiorcy nawiązują nowe kontakty, między innymi z inwestorami, a także przyciągają uwagę mediów śledzących biznesowe trendy.

W czterech dotychczas przeprowadzonych edycjach programu, udział wzięło 700 przedsiębiorców. Mieli oni możliwość weryfikacji swojego pomysłu na biznes, także pod kątem działań konkurencji, z którą przyszło im się zmierzyć w programie. To, co nas cieszy to fakt, że doświadczenia zdobyte w THINK BIG często wpływały na wypracowanie przez uczestników nowego, bardziej efektywnego modelu zarządzania swoim biznesem.

Obecnie trwa nabór do programu, który zakończy się 31 stycznia. Zachęcam do wypełnienia formularza na www.thinkbig.upc.pl. Pula nagród finansowych tej edycji to 20 tys. euro – zwycięzca otrzyma co najmniej 10 tys. euro i możliwość wypracowania modelu współpracy z UPC.

Przed uruchomieniem nowej edycji konkursu przeprowadziliście badania, które miały pozwolić lepiej się do niego przygotować. Co postanowiliście zbadać?

Wyniki wrześniowego badania Ocena szans i możliwości rozwoju MŚP rzeczywiście posłużyły nam za punkt wyjścia do przygotowania tegorocznej edycji programu. Badanie odzwierciedliło kondycję i perspektywy wzrostu polskich firm zatrudniających do 50 pracowników. Pokazało między innymi, że w środowisku MŚP brakuje zaawansowanych programów szkoleniowo-mentoringowych. Dlatego właśnie, w najnowszej edycji stworzyliśmy Akademię THINK BIG, która nie tylko czyni ten projekt atrakcyjniejszym dla uczestników, ale też odpowiada na autentyczne potrzeby tej grupy.

Dzięki Akademii THINK BIG wszyscy uczestnicy uzyskają dostęp do know-how mentorów i będą mogli przekuć nowo zdobytą wiedzę na sukces własnej firmy.

Z badań dowiedzieliśmy się także tego, jakie czynniki zdaniem przedsiębiorców najlepiej sprzyjają rozwojowi małych firm. Niższe koszty działalności operacyjnej wymieniane są najczęściej – co nie dziwi. Czy Państwa coś zaskoczyło w tych wynikach?

Wśród czynników sprzyjających rozwojowi biznesu w Polsce, poza niskimi kosztami działalności operacyjnej (29 proc.), przedsiębiorcy wymienili dostęp do nowoczesnych technologii cyfrowych (28,3 proc.) oraz rozbudowane możliwości różnych form finansowania (26,3 proc.). Tak dobry wyniki i wysoka pozycja nowych technologii w tym zestawieniu bardzo mnie cieszy. Oznacza to bowiem, że polski sektor MŚP w dużej mierze już wie, że innowacyjność jest dziś głównym motorem napędowym gospodarki i decydującym czynnikiem rozwoju biznesu.

Z drugiej strony mamy bariery hamujące rozwój firm. Jakie to są przeszkody?

Wśród czynników hamujących rozwój firmy przedsiębiorcy biorący udział w badaniu dla UPC Biznes zaliczyli konkurencję (27,2 proc.) oraz aktualną sytuację na rynku (24,2 proc.). Następnie wskazywali na brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (8,8 proc.) i uwarunkowania polityczne (8,7 proc.). Po analizie wyników raportu wraz z instytutem badawczym SW Research, wydaje się że nastroje przedstawicieli MŚP deklarowane w badaniu odzwierciedlają trendy w skali makro. Poczucie rosnącej konkurencji wynika z ogromnej skali sektora, a obawy związane z aktualną sytuacją rynkową i polityczną mogą być rezultatem uzależnienia tych firm od rynku krajowego i braku możliwości reagowania na rynkach zagranicznych.

Ciekawie prezentuje się informacja, że blisko 94% badanych rozważyłoby współpracę z dużym partnerem biznesowym. Jak ta współpraca, zdaniem respondentów, mogłaby wyglądać i czy można powiedzieć, że teraz ruch jest po stronie dużych graczy?

Sektor MŚP dostrzega we współpracy z dużymi partnerami biznesowymi potencjał i szansę na szybki rozwój. Raport wyraźnie wskazuje na fakt, że przedsiębiorcy chcieliby otrzymać od korporacji przede wszystkim wsparcie finansowe (42 proc.) oraz promocyjne (38,9 proc.). Wynika to przede wszystkim z dużej konkurencji na rynku. Doświadczony partner może pomóc pokazać w pełni potencjał mniejszej firmy czy startupu na krajowej, czy międzynarodowej arenie. Co trzeci z badanych wskazywał także na chęć włączenia swojej usługi do oferty korporacji (35,8 proc.), a co czwarty (25,3 proc.) wymieniał współpracę w zakresie mentoringu i doradztwa.

THINK BIG jest po części Waszą odpowiedzią na te właśnie wyzwania. Czego nauczyły Was poprzednie edycje i czy podobne działania rekomendujecie innym dużym przedsiębiorstwom?

Pięć lat doświadczeń w programie THINK BIG pozwala nam każdego roku skuteczniej wspierać przedsiębiorców w realizacji ich biznesowych ambicji. W tym roku efektem naszych modyfikacji jest wspomniana już Akademia THINK BIG.

THINK BIG to starannie przemyślana i zaplanowana inicjatywa, która dzięki efektowi skali i synergii daje doskonałe rezultaty. Ten program nie tylko inspiruje, ale też realnie wspiera przedsiębiorców w odważnym myśleniu o swoim biznesie. To wszystko spowodowało, że THINK BIG jest pierwszym w historii marki Liberty Global projektem lokalnym, który z racji odniesionego sukcesu stał się best practice dla innych krajów, na terenie których działa firma. Odpowiadając na zadane pytanie – tak, zdecydowanie polecam.