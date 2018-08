ALDI ma nową stronę internetową

Sieć sklepów spożywczych ALDI odświeżyła stronę internetową aldi.pl. Dzięki wprowadzonym zmianom klienci szybko odnajdą informacje o aktualnych promocjach, okazjach cenowych i polecanych produktach. Nowa strona to także łatwiejszy dostęp do indywidualnej listy zakupów i szeregu praktycznych informacji dla klientów.

Strona aldi.pl została odświeżona przede wszystkim wizualnie, a za wzór posłużyła jej wersja niemiecka, z której korzystają także inne kraje. Rozwiązania poparte testami i opiniami klientów z innych rynków zostały odpowiednio przystosowane do wersji polskiej. Dzięki temu znacznie podniósł się komfort korzystania ze strony (tzw. “User Experience”).

Głównym celem, który nam przyświecał było wprowadzenie większej przejrzystości i ułatwienie dostępu do najważniejszych informacji o naszej marce, tak żeby użytkownik wchodzący na stronę aldi.pl mógł intuicyjnie się po niej poruszać. Zmianie uległo rozmieszczenie poszczególnych zakładek. Te najbardziej kluczowe znajdują się w bocznym menu. Są to m.in. oferty, gazetki, nasze produkty, usługi online, świat asortymentu czy informacje dla klienta. Centralną pozycję zajmują rotujące banery odsyłające do ofert promocyjnych – komentuje Agnieszka Barańska, Kierownik Marketingu ALDI Polska.

Sieć ALDI zadbała również o klientów, którzy cenią sobie nowe technologie. Ze strony www.aldi.pl można pobrać aplikację, która umożliwia zapoznanie się z szeroką ofertą produktów, nowościami oraz ofertami promocyjnymi. Aplikacja dostępna jest na iPhone’a oraz smartfony z systemem operacyjnym Android, iPad oraz na tablety z Androidem.

ALDI to niemiecka sieć dyskontów, która posiada 129 sklepów w Polsce, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Firma zatrudnia w Polsce ponad 2 000 pracowników.