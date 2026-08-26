AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → oferowało niższą cenę niż największe sklepy internetowe działające w Polsce w niemal 77 proc. porównań identycznych produktów – wynika z raportu „Polski rynek e-commerce w Polsce 2026” przygotowanego przez Modvise. Badanie objęło niemal 29 tys. porównań produktów u 20 detalistów.

Platforma najczęściej oferowała najniższą cenę w 17 głównych kategoriach produktowych uwzględnionych w analizie. Dla 90,6 proc. bestsellerowych produktów Allegro oferowało ceny niższe lub porównywalne względem innych detalistów.

Podsumowanie

Produkty dobierano losowo na poziomie EAN spośród realnych bestsellerów.

Ceny pobrano tego samego dnia według tej samej procedury.

Badanie objęło 20 detalistów i 17 głównych kategorii produktowych.

Dla 90,6 proc. bestsellerowych produktów Allegro oferowało ceny niższe lub porównywalne względem innych detalistów.

Skala różnic cenowych

„Łączna kwota losowo wybranych bestsellerów była o 11,7 proc. niższa względem analizowanych detalistów, a w przypadku części sklepów oszczędności przekraczały nawet 20 proc.” – informuje Daniel Rogiński, Chief Commercial Officer Allegro.

„Wszystkie ceny pobraliśmy tego samego dnia i według tej samej procedury. Przy niemal 29 tysiącach porównań przewaga Allegro okazała się nie efektem pojedynczych promocji, lecz zjawiskiem powtarzalnym, widocznym u wszystkich detalistów i we wszystkich kategoriach” – wyjaśnia Marek Kemnitz, Co-Founder & Head of Sales Modvise.

Metodyka badania

Modvise deklaruje, że celem badania było możliwie obiektywne zmierzenie polityki cenowej Allegro. Produkty dobierano losowo na poziomie EAN, czyli unikalnego, międzynarodowego kodu kreskowego umieszczanego na produktach, spośród realnych bestsellerów.

Daniel Rogiński wskazuje, że o finalnym wyborze konsumentów decydują przede wszystkim niska cena oraz wygoda, w tym szybka dostawa.