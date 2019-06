Booksy nie zwalnia tempa

W zeszłym roku Booksy połączyło się z głównym konkurentem w Polsce i zdobyło prawie 50 mln zł od inwestorów, teraz rozpoczyna współpracę z L’Oréal Polska i współtworzy globalny program Appointments on Facebook jako jedna z pierwszych czterech firm na świecie.

Twórcy Booksy, polskiej platformy online do umawiania wizyt u fryzjera i kosmetyczki, od samego początku działają mają ambitne cele. Stefan Batory i Konrad Howard zaczynali od wprowadzenia jej w Stanach Zjednoczonych. Założyli, że po zdobyciu rozpoznawalności w USA wejście do kolejnych krajów będzie łatwiejsze. Cztery lata od startu zarządzana przez nich spółka ma biura również w Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA, Hiszpanii i Polsce. Ich biznes w kraju nad Wisłą właśnie osiągnął rentowność i wkracza w kolejną fazę rozwoju.

Zakładamy, że za trzy lata co czwarty mieszkaniec dużego polskiego miasta będzie korzystał z Booksy do rezerwowania usług z branży urody. Już teraz niemal 15% mieszkańców Wrocławia i 10% mieszkańców Warszawy sięgnęło po Booksy. Polacy pokochali zamawianie online jedzenia czy transportu, teraz pora dotrzeć szeroko do odbiorców innych usług – mówi Stefan Batory, CEO Booksy.

Woman holding a smart phone with empty screen sitting outdoors at the cafe with cake and coffee on the table

Zannualizowana wartość transakcji na platformie Booksy (nazywana również GMV) w maju 2019 wyniosła 300 mln zł, co oznacza 2,5-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Przychody pochodzące z płatnego promowania salonów na platformie są natomiast ponad 5 razy wyższe niż przed rokiem.

Szeroki zasięg w kraju Booksy zbudowało m.in. dzięki przejęciu innego dużego gracza oferującego rezerwacje online i płatne promowanie – Lavito. W ubiegłym roku spółki połączyły zespoły specjalistów, kadry zarządzające oraz bazy klientów.

Sukces Booksy na rodzimym rynku dodatkowo przypieczętowało nawiązane w maju tego roku partnerstwo z marką L’Oréal Professionnel mającą sieć prawie 900 Salonów Expert w całej Polsce.

Cieszymy się, że możemy zaproponować naszym partnerom biznesowym i ich klientom dostęp do innowacyjnej aplikacji Booksy. Salony Expert współpracujące z L’Oréal Professionnel dzięki Booksy mogą w łatwy i szybki sposób zarządzać kalendarzem wizyt klientów – wszystko, zgodnie z aktualnymi trendami, odbywa się za pośrednictwem aplikacji – mówi Dorota Chociszewska, dyrektor marki L’Oréal Professionnel HUB L’Oréal Poland & Baltic.

Równie dynamicznie co na rodzimym rynku firma rozwija się także poza nim. Technologia stojąca za platformą rezerwacyjną oraz jej zasięg przyciągnęły do polskiego Booksy światowych gigantów takich jak Google, Yelp, Instagram czy Facebook. Ten ostatni zaprosił polską spółkę do współtworzenia nowej usługi dostępnej od 17 maja br. Appointments on Facebook umożliwia rezerwację wizyt w salonach i gabinetach przez stronę biznesową na Facebooku. Platforma wybrała do współpracy nad budowaniem i rozwijaniem tej funkcji jedynie cztery firmy na świecie, wśród nich Booksy.

Między innymi dzięki takim partnerstwom w kwietniu br. przez Booksy umówiono ponad 2 mln wizyt o zannualizowanej wartości ponad 620 milionów dolarów. To ponad 2 razy więcej niż w poprzednim roku. Z aplikacji Booksy globalnie skorzystało już 4,2 miliony użytkowników. Biorąc pod uwagę miesięczną liczbę użytkowników w Stanach Zjednoczonych Booksy ma już 20% zasięgu Ubera i 25% Airbnb.

Za tymi wynikami stoją managerowie Booksy, którzy wcześniej pracowali na sukcesy dużych, międzynarodowych firm. Globalny zespół zarządzający z siedzibą w San Francisco ostatnio wzmocnił się o kolejne doświadczone osoby. W kwietniu dołączyła do niego Jenny Feinberg, która jako VP Marketplace rozwija w Booksy usługi pozyskiwania nowych klientów dla salonów. Jenny wcześniej odpowiadała za rozwój produktu i marketing w Amazon oraz Zillow. W maju szeregi Booksy zasilił z kolei Hindol Datta, który jako VP Finance pozyskuje fundusze na rozwój spółki oraz zarządza jej finansami. Hindol wcześniej pełnił rolę CFO w firmie Atari oraz Singularity University.