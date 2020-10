CCC wprowadza dla swoich klientów kolejną funkcjonalność ułatwiającą zakupy online: wyszukiwanie produktów na podstawie zdjęcia.

Usługa dostępna nieco wcześniej w iOS, teraz doczekała się publikacji na wszystkie kanały komunikacji – platformę Android, sklep internetowy ccc.eu oraz Messenger. Klient może teraz zrobić dowolne zdjęcie obuwia czy torebki i za pomocą wyszukiwarki obrazu zobaczyć najbardziej podobne produkty w ofercie CCC.

Z rozwiązania udostępnionego w sklepie internetowym ccc.eu mogą w pierwszej kolejności skorzystać użytkownicy w Polsce i na Węgrzech. To spersonalizowana dla CCC wersja technologii wykorzystywanej w Google Lens, która opiera się na zastosowaniu analizy obrazu przez głębokie sieci neuronowe. Algorytm identyfikuje charakterystyczne cechy danego produktu oraz wyszukuje najbardziej podobne ze zbioru produktowego sklepu. Co więcej, potrafi rozpoznać i wyodrębnić wszystkie produkty znajdujące się na zdjęciu, będące jednocześnie w ofercie sklepu. Dzięki temu użytkownik może wybierać np. buty i torebkę, w sytuacji gdy oba te produkty znajdują się na jednym zdjęciu.

Rozwiązanie wyszukiwarki obrazem jest kolejną innowacją wprowadzoną dla CCC w ramach wielu kanałów sprzedaży i kolejnym obszarem, w który wkracza zastosowanie sztucznej inteligencji podczas zakupów. Wcześniej Yosh.AI wdrożyło głosowego i tekstowego asystenta wirtualnego, który wspiera zarówno proces sprzedaży jak i Dział Obsługi Klienta CCC. Rozwiązanie wyszukiwania obrazem korzysta z najnowszych metod z obszaru wizji komputerowej, będącej jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin dzisiejszej nauki i biznesu – mówi Katarzyna Dorsey, Prezes Yosh.AI, które jest globalnym partnerem Google Cloud.

Użytkownik korzystający z wyszukiwania po obrazie po pierwsze chętniej, niż przy tradycyjnym wyszukiwaniu, dodaje produkty do koszyka, po drugie chętniej je kupuje. Visual search to kolejne ułatwienie procesu zakupowego, wyjście naprzeciw potrzebom naszych klientów i ich większego zaangażowania w świat CCC. Dzisiaj rządzi obraz i zamiast słów-kluczy, filtrów itp. często łatwiej jest po prostu dodać zdjęcie danego produktu, by znaleźć podobne modele oferowane przez CCC – komentuje Michał Pachnik, Head of Ecommerce Campaigns & Mobile APP w CCC.

Grupa CCC posiada w swoim portfolio łącznie ponad 60 witryn e-commerce, część z nich to jeszcze wewnętrzne start-upy.