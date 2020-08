Tomoko to Wirtualny Doradca Toyota Banku i Leasingu stworzony przez InteliWISE. Toyota Bank zdecydował się na zastosowanie tzw. chatu hybrydowego – jest to rozwiązanie, które łączy pracę tradycyjnego konsultanta, którym jest pracownik banku i Wirtualnego Doradcy, w tym wypadku Tomoko.





Klient chcąc skorzystać z chatu, początkowo rozmawia z Tomoko. Dopiero gdy Wirtualny Doradca nie jest w stanie odpowiedzieć na bardziej złożone pytania użytkownika, kieruje rozmowę do “żywego” konsultanta.

Dwa podstawowe zadania Chatbota Tomoko to obsługa najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz obsługa usług związanych z kontami, depozytami i finansowaniem zakupu aut w kredycie oraz leasingu. Tomoko jest również wsparciem w sytuacjach, w których czas reakcji jest bardzo kluczowy, jak np. kradzież karty kredytowej. Tomoko potrafi też przekierować klienta do odpowiedniego działu, weryfikując potrzeby, z jakimi zgłosił się do banku.

“Wsparcie ze strony bota przyszło bardzo szybko. Już 4 miesiące po uruchomieniu narzędzia, podczas wdrażania projektu PSD2, byliśmy w stanie obsłużyć znacznie większy ruch. Zapytania w chatbocie stanowią na ten moment średnio 60% wszystkich kontaktów z Infolinii i Livechatu oraz ok. 6% całego ruchu.” – mówi Dominika Cepek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Innowacji w Toyota Bank Polska

„W dzisiejszych czasach banki na całym świecie zostały wyrzucone ze swojej “strefy komfortu”. Wirtualizacja pieniądza, nowe usługi finansowe, całodobowy do obsługi klienta – takie usługi świadczone przez instytucje bankowe dla klientów indywidualnych i biznesowych radykalnie się zmienią, nawet w ciągu kilkunastu miesięcy.” – dodaje Marcin Strzałkowski, CEO InteliWISE.