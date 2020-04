Carsmile chce udostępnić dealerom sklep internetowy wraz z know-how dotyczącym tego, jak sprzedawać auta w sieci.

Źródło: Profil Carsmile na Facebooku

„Dealer online” to gotowy sklep internetowy do sprzedaży samochodów. Może skorzystać z niego każdy dealer, który chce przenieść swoją działalność do internetu. Technologia umożliwia zawarcie transakcji zakupu samochodu zdalnie bez konieczności fizycznego kontaktu z klientem. „Dealer online” integruje wszystkie procesy związane z zakupem samochodu: wybór auta, konfigurację, wybór formy finansowania, scoring kredytowy, umówienie na jazdę testową oraz wygenerowanie i podpisanie umowy.

Dealerzy samochodowi znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Dane o sprzedaży w marcu wyglądają źle. W salonach nie ma klientów. Jedynym sposobem, aby przetrwać ten trudny okres jest przestawienie się na sprzedaż online. Niewielu dealerów ma jednak takie możliwości – mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile. Według danych opublikowanych przez Samar, w pierwszych 20 dniach marca w Polsce zarejestrowano o 23% mniej nowych samochodów osobowych niż w analogicznym okresie przed rokiem.

My sprzedajemy samochody przez internet od półtora roku i dobrze się na tym znamy. Dziś rynek bardzo potrzebuje sprawdzonych narzędzi, aby z dnia na dzień zmienić funkcjonujący od lat model dystrybucji. My te narzędzia mamy, bo Carsmile to nie tylko platforma do wynajmu samochodów online, ale też spółka technologiczna – wyjaśnia Michał Knitter. W tej chwili firma prowadzi rozmowy z przedstawicielami wielu marek nt. udostępniania „dealera online”. Są to zarówno samochody tanie, jak i marki premium.

Carsmile to polski start up, który działa operacyjnie od czerwca 2018 roku. Spółka zarządza zbudowaną własnoręcznie internetową platformą do wynajmu i leasingu samochodów. Na platformie dostępnych jest ok. 800 modeli aut większości marek motoryzacyjnych. Proces wyboru i zamówienia samochodu przebiega online. Podobnie jest z podpisaniem umowy.