Obroty w e-handlu w lipcu 2026 roku wyniosły 7,980 mld PLN – szacuje Krajowa Izba Gospodarcza na podstawie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego. Stanowiły 8,9 proc. obrotów handlu detalicznego realizowanych przez placówki zatrudniające powyżej 9 osób.

W porównaniu z czerwcem wartość sprzedaży online spadła o 0,2 proc., a rok do roku wzrosła o 9,0 proc. KIG ocenia, że miesięczny spadek nie miał charakteru sezonowego.

Podsumowanie

Obroty e-handlu wyniosły 7,980 mld PLN.

Sprzedaż online odpowiadała za 8,9 proc. obrotów handlu detalicznego w sektorze przedsiębiorstw.

W ujęciu miesięcznym obroty spadły o 0,2 proc., a rok do roku wzrosły o 9,0 proc.

Handel detaliczny przekroczył 120 mld PLN

Obroty w handlu detalicznym ogółem osiągnęły w lipcu 2026 roku 120,064 mld PLN. Były o 2,6 proc. wyższe niż w czerwcu oraz o 4,8 proc. wyższe niż w lipcu 2025 roku.

Placówki zatrudniające powyżej 9 osób zrealizowały 75,1 proc. obrotów handlu detalicznego ogółem, czyli 90,168 mld PLN. Ich sprzedaż wzrosła o 2,7 proc. miesiąc do miesiąca i o 5,3 proc. rok do roku.